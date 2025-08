“Los quiero, lo siento”: carta de despedida de pistolero de Nueva York a sus padres en Las Vegas

“Cuando te miro a los ojos y a los de papá, sólo veo decepción… Los quiero, mamá. Lo siento“, escribió Shane Devon Tamura en una carta suicida hallada en su hogar en Las Vegas, leída por la Policía de Nueva York y citada por CNN.

Según las autoridades, el joven de 27 años que trabajaba en un casino manejó desde Las Vegas el fin de semana con un rifle para cometer una masacre en el edificio corporativo 345 Park Av. en Manhattan y luego dispararse a sí mismo. En la tragedia del lunes también murieron Didarul Islam (36), oficial de NYPD; Aland Etienne (46), guardia de seguridad de la torre; y las mujeres Wesley LePatner (44) y Julia Hyman (27), quienes trabajaban en oficinas en ese edificio.

En el hogar de Tamura en Las Vegas los investigadores encontraron una nota suicida parecida a la que llevaba al momento de balearse a sí mismo en Manhattan, así como medicamentos antipsicóticos recetados, indicó The New York Times.

Tamura, nativo de Hawaii, estuvo bajo custodia psiquiátrica en 2022 y 2024, según un funcionario policial. Compró su rifle AR-15 por $1,400 dólares al hombre que lo supervisaba en su trabajo en el Horseshoe Casino de Las Vegas, informó NYPD. No especificaron si esa venta había sido ilegal, pero agregaron que el vendedor había estado cooperando con los investigadores y no estaba siendo acusado en Nueva York.

Su jefe, quien no ha sido identificado públicamente, compró legalmente el rifle de asalto en agosto de 2024 y lo había ensamblado antes de vendérselo a Tamura. También le vendió el auto BMW negro que condujo de Las Vegas a Nueva York antes del ataque del lunes. La comisionada de NYPD, Jessica Tisch, declaró que Tamura tenía previsto trabajar el domingo en el casino, pero nunca se presentó. Para entonces ya había atravesado Colorado y se dirigía a Nueva York por carretera.

Según NYPD, entró a Manhattan desde Nueva Jersey la tarde del lunes y luego condujo hasta 345 Park Ave., estacionándose entre las calles 51 y 52 poco antes de las 6:30 p.m. Una revisión del auto del pistolero reveló una serie de artículos, incluidas municiones, otra arma cargada (Colt Python calibre .357), auriculares posiblemente utilizados para prácticas de tiro, dos teléfonos celulares, el antidepresivo Zoloft y cannabis.

Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, Tamura culpaba a la NFL (National Football League), pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria. En el rascacielos donde sucedió la tragedia funciona la sede de la NFL en Nueva York.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente en el pecho con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según fuentes policiales.

Escribió dirigiéndose a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes.

“No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

Rifle de asalto M-4 usado por Shane Tamura en el tiroteo masivo en NYC. Crédito: NYPD

Didarul Islam (NYPD), Wesley LePatner, Aland Etienne y Julia Hyman murieron baleados en 345 Park Av, NYC. Crédito: Cortesía

Funeral de héroe NYPD

Ayer, en el funeral de Islam en El Bronx, la comisionada Tisch también habló de su compañero de trabajo, un dominicano a quien sólo identificó como “Pablo”, padre de dos hijas. “Aquí, en esta ciudad, encontraron un vínculo… arraigado en los valores que ambos vivieron. Esa es la historia más neoyorquina que existe”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde de NYC, Eric Adams, estuvieron presentes.

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras la balacera mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social la mañana del martes.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”.

Craig Clementi, empleado de finanzas de la NFL, resultó gravemente herido en el tiroteo, pero se ha recuperado en el hospital, según USA Today.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.

Busque ayuda