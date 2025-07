Pistolero de Nueva York había dejado otra nota suicida en su hogar en Las Vegas

Shane Tamura (27), el joven pistolero que según NYPD mató a un policía de Nueva York y a tres civiles antes de quitarse la vida dentro del rascacielos 345 Park Ave en Manhattan el lunes, había dejado una segunda nota de suicidio en su casa de Las Vegas, informaron fuentes policiales hoy.

La nota recién descubierta es similar al panfleto suicida de tres páginas que el lunes había sido hallado doblado en la billetera de Tamura después de dispararse a sí mismo en Nueva York y también se centra en la encefalopatía traumática crónica (ETC), una lesión cerebral que Tamura creía tener y de la que culpó a la NFL, según una fuente policial citada por Daily News.

Un equipo de detectives del Departamento de Policía de Nueva York fue enviado a Las Vegas para registrar la casa de Tamura e interrogar a sus amigos y socios, declaró esta mañana el jefe de NYPD, John Chell, en el programa “Good Day New York” de Fox 5 News. “Investigaremos sus teléfonos y su computadora. Hablaremos con su familia”, afirmó. “Tenemos que investigar todo esto, porque nos da la mejor información para prevenirlo la próxima vez. Esta investigación está lejos de terminar… Va a ser mucho trabajo”.

Rifle de asalto M-4 usado por Shane Tamura en tiroteo masivo en Manhattan. Crédito: NYPD

Shane Tamura tenía 27 años. Crédito: NYPD

Portando un rifle de asalto M-4 con mira telescópica y una linterna de cañón, Tamura entró al vestíbulo del edificio 345 de Park Ave. alrededor de las 6:30 p.m. del lunes y abrió fuego, matando primero al agente Didarul Islam (36), nativo de Bangladesh quien vestía su uniforme del Departamento de Policía de Nueva York y trabajaba en un destacamento de seguridad pagado por NYPD.

El pistolero disparó a tres civiles en el vestíbulo, matando a dos e hiriendo gravemente a otro, antes de subir al ascensor a la planta 33, donde mató a una persona más antes de quitarse la vida. La policía cree que su objetivo era la sede de la NFL, ubicada en cuatro plantas inferiores del edificio, pero tomó el ascensor equivocado, confirmó ayer el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Tamura, nativo de Hawaii y residente de Las Vegas, compró su rifle estilo AR-15 legalmente en Nevada y condujo hasta Nueva York, donde no es legal ese tipo de arma, destacó The New York Times. Además de Islam, sus otras víctimas mortales fueron Aland Etienne (46), guardia de seguridad de la torre; y las mujeres Wesley LePatner (44) y Julia Hyman (27), quienes trabajaban en oficinas en ese edificio.

“Lunático demente”, según Trump

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras la balacera mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social la mañana del martes.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”.

Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, Tamura culpaba a la NFL (National Football League), pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria. En el rascacielos donde sucedió la tragedia funciona la sede de la NFL en Nueva York.

Según NYPD, Tamura manejó desde Las Vegas en su auto, entró a Manhattan desde Nueva Jersey la tarde del lunes y luego condujo hasta 345 Park Ave., estacionándose entre las calles 51 y 52 poco antes de las 6:30 p.m., dijo la comisionada policial, Jessica Tisch.

Un empleado de la NFL resultó gravemente herido en el tiroteo y se encontraba hospitalizado en condición estable, según informó el comisionado de la liga, Roger Goodell, en un memorando a los empleados obtenido por ESPN. “El personal de la NFL se encuentra en el hospital y apoyando a su familia. Creemos que todos nuestros empleados están a salvo y contabilizados, y el edificio está prácticamente desalojado”.

Goodell añadió en el memorando que habrá mayor presencia de seguridad en las oficinas de la liga en los próximos días y semanas. Indicó que los empleados con sede en Nueva York deberían trabajar de forma remota el martes o podrían tomarse el día libre. “Cada uno de ustedes es un miembro valioso de la familia de la NFL”, escribió Goodell. “Juntos superaremos esto”.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente en el pecho con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

Escribió dirigiéndose a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes.

“No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.

Busque ayuda