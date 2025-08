Raúl de Molina dice que le quitaron el equipo médico que le pusieron luego de su cirugía

Raúl de Molina dijo en el programa El Gordo y la Flaca que la carterita que usaba luego de su operación, y que llamó la atención de muchos de sus seguidores, no la usará, al menos que los médicos indiquen lo contrario.

El presentador de televisión habló con Daniela DiGiacomo de este paso que forma parte de su proceso de recuperación luego de hacerse una panniculectomía.

“El otro día que vieron la maquinita esta que me sanaba la herida, me la iban a quitar y hoy cuando fui al doctor me la quitaron ya por completo, me la quitaron porque la herida la tengo ya cerrada por dos días y si me va bien, no me la ponen, pero si boto líquido me la vuelven a poner”, comentó.

La venezolana le preguntó si se ha sentido mal en los últimos días y Raúl de Molina le respondió: “Me siento más liviano”.

¿Cuál era el aparato que tenía Raúl de Molina?

Hace unos días, el cubano-estadounidense comentó en su cuenta en Instagram algunos detalles del aparato que le pusieron.

“Hoy les voy a decir lo que ustedes me preguntaron unos días atrás, ¿que por qué yo tenía esta cartera mientras estaba cocinando los vegetales en mi casa? Esto no es una cartera, es lo que me ayuda a mí con la herida que yo tengo para que me cicatrice mejor”, explicó.

Luego de esto, mostró cómo estaba conectada a la herida para ayudarlo en su proceso de sanación. “Esto lo que hace es sacarme el líquido adentro de la herida y tengo que llevarlo 24 horas puesto. Ya lo tengo desde hace un mes y me lo van a quitar en un par de días”, afirmó.

La curiosidad de varios de sus seguidores fue mucha al ver este equipo médico que, al menos por ahora, ya no necesitará Raúl de Molina debido a la mejora de su herida.