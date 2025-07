Raúl de Molina dice para qué sirve su “cartera” médica tras su cirugía

El presentador de televisión Raúl de Molina, quien trabaja en el programa “El Gordo y la Flaca”, aprovechó para abordar las interrogantes de sus seguidores sobre un accesorio que, en los últimos días, se ha vuelto inseparable de su vestimenta después de haber sido operado. Fue a través de su cuenta personal de Instagram donde compartió un video para aclarar cuál es la función del aparato que siempre lleva con él.

“Hoy les voy a decir lo que ustedes me preguntaron hace unos días, que por qué yo tenía esta ‘cartera’ mientras estaba cocinando. Esto no es una cartera, esto es lo que me ayuda a mí con la herida que tengo para que cicatrice mejor“, explicó en un peculiar video.

De Molina llegó a experimentar algunas complicaciones luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, razón por la cual aseguró que la cartera que lleva con él no se trata de un accesorio, sino de un dispositivo médico que lo ayuda a mejorar. Agregó que eso ha sido fundamental para su proceso de sanación y evolución.

Él continúa avanzando y dentro de unas semanas podrá retomar sus actividades cotidianas y profesionales: “Esto es una máquina que tiene un tubo que va conectado a mí aquí con esta faja que tengo encima de la herida con una esponja. Esto lo que hace es sacarme el líquido que tengo adentro de la herida y lo tengo que tener 24 horas puesto”, dijo sobre los detalles que tiene el aparato.

Raúl mencionó que este dispositivo se ha convertido en un aliado en las últimas cuatro semanas, periodo en el que ha estado bajo supervisión y tratamiento de especialistas médicos. Además, añadió que en un futuro cercano estará en condiciones de poder prescindir de su uso y regresar el dispositivo a la empresa encargada de prestarle el servicio.

El presentador tomó la determinación de compartir detalles abiertamente sobre su salud debido a que sus seguidores, de manera constante, le preguntan por el avance de su recuperación, quienes además han manifestado su solidaridad en este largo proceso: “Como se me abrió un poco la herida, lo necesito. Ya estoy de maravilla. Para la gente que pregunta y son chismosos como yo, saben lo que está pasando. No es que tenga la cartera para guardar el dinero que tengo porque ya me lo comí”.

