El temor que Lina Luaces tenía por su sueño de ser reina de belleza

La elección de Lina Luaces para el Miss Universe Cuba ha sido bastante controversial, debido a que muchos aseguran que influyó la fama de su madre, Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca.

Justamente, este punto fue el que hizo que la modelo cubana pensara en muchas ocasiones si estaba bien o no asumir un reto como este.

En una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta en Instagram, la reina de belleza reconoció que evitaba hablar de su deseo de participar en certámenes por las críticas que pudiera recibir en las redes sociales.

“En el fondo siempre quise participar en Miss Universo desde que era niña, pero nunca admití ante mi misma ni pensé que sería posible porque sabía que automáticamente recibiría muchas críticas y desacreditaría mi trabajo”, dijo en la red social.

Sin embargo, gracias a su fe, logró encontrar la fuerza y convicción para asumir retos como este. “Si Dios me puso en esta posición fue por una razón, que entendí que no quería despertarme dentro de 10 años y decir que no intenté algo para lo que sentía un llamado, solo por miedo a las críticas que recibiría”, afirmó.

Acerca de lo que más le ha gustado de esta experiencia, Lina Luaces confesó: “Tengo un amor y una pasión genuinos por el modelaje, pero sentía que quería que el mundo conociera mi corazón. Siempre me he sentido incomprendida y malinterpretada, y lo que amo de esta plataforma es que me permite conectar con el público de una manera que va más allá de o superficial. Aquí hay filantropía y propósito”.

La Miss Universe Cuba tendrá la importante misión de representar a la isla en el concurso de belleza más importante del mundo, que en esta oportunidad se celebrará en Tailandia.

