Rodrigo De Paul habla sobre los planes que tiene con Messi para el Mundial de 2026

El centrocampista argentino y campeón mundial de Qatar 2022, Rodrigo De Paul, demostró que llega con muchos ánimos para encarar su nuevo rol dentro del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y así poder impulsar al equipo a seguir sumando trofeos en su corta carrera como institución; una muestra de esto es lo alcanzado en el triunfo 2-1 ante los Rojinegros del Atlas.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN, el jugador resaltó que simplemente dejó que las negociaciones avanzaran de la mejor manera posible para poder cumplir con el acuerdo y así estar junto a Lionel Messi y Javier Mascherano dentro de este equipo que aspira a grandes cosas dentro de la Concacaf.

“Bueno, primero era esto que había dicho yo no, que eran charlas informales con Leo de tener ese sueño de jugar juntos en un club. Después me tocó a mi irme al Mundial de Clubes y luego vacaciones. Y ahí un poco me desconecté de la situación dejándosela al Inter Miami y al Atlético de Madrid. Me fui enterando con el correr de los días que empezaba a tomar forma. Así que bueno, fue paulatinamente la manera en la que me fui dando cuenta que podía hacerse realidad”, expresó.

De Paul aseguró que tanto él como Lionel Messi tienen toda la intención de defender a la selección de Argentina en el próximo Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá para poder revalidar el título alcanzado en Qatar y demostrar así que se mantienen como el mejor combinado nacional del planeta.

Rodrigo De Paul (C) durante su presentación con Inter Miami. Crédito: Carlos Goldman/Inter Miami CF | EFE

“Obviamente nos dimos un abrazo de una complicidad, de haber logrado esto, de que tantos años estuvimos hablando de ojalá podamos compartir un club y bueno, por fin se dio, creo que en un momento super especial para los dos a un año de poder revalidar una del Copa del Mundo, así que fue súper lindo ese momento”, detalló.

Asimismo agregó que a pesar de tener esa enorme tarea de representa a Argentina en el Mundial, el mediocampista sostuvo que también ha conversado con Messi y otros de sus compañeros sobre la importancia de trabajar en pro del Inter Miami para poder alcanzar los triunfos pertinentes para alcanzar el campeonato de la MLS.

“De cara al Mundial siempre está latente, pero en el hoy hablamos poco porque queremos también ganar cosas con el Inter. Creo que para ganar el título tienes que estar pura y exclusivamente concentrado en esta situación y en los partidos que van viniendo. Obviamente que siempre el Mundial está ahí y hay charlas”, concluyó.

Actualmente el Inter Miami se ubica en la quinta posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer con un total de 42 puntos acumulados producto de 12 victorias, seis empates y cuatro derrotas; con esto se ubican en puestos de clasificación directa para la siguiente fase del torneo.

