Ryan García revive polémica con Óscar De La Hoya: ¿Por qué odia al único que hace dinero para él?”

La relación entre Ryan García y el dueño de Golden Boy Promotions, Óscar De La Hoya, parece más rota que nunca tras los encontronazos que han tenido ambos en los últimos meses. Ahora, el boxeador parece dispuesto a seguir con la polémica con unas recientes declaraciones que encendieron el internet.

Durante una entrevista con Ring Magazine, García no se explica como aún De La Hoya mantiene un conflicto con él si, según su criterio, es aún quien paga las cuentas de su promotora.

“¿Por qué (De La Hoya) odia al único que hace dinero para él? Gervonta Davis y yo hicimos $100 millones de dólares en nuestra pelea. ¿Qué otro peleador de Golden Boy es una estrella? No tienen ni uno”, explicó King Ry durante la entrevista.

Fue ahí cuando García recordó que Canelo Álvarez le había recomendado mantenerse alerta con la dirección de De La Hoya de Golden Boy.

“No estoy siendo grosero porque respeto a mis compañeros boxeadores, solo es la verdad. Canelo me lo dijo en el pasado y debí escucharlo” añadió.

La relación entre De La Hoya y el pugilista de 26 años se ha deteriorado en los últimos meses, especialmente luego que diera positivo en dopaje posterior a su victoria con Gervonta Davis.

Tras su suspensión, García pactó un combate no oficial en Japón que tampoco cumplió por lo que tanto él como Golden Boy sufrieron demandas aún sin resolver por incumplimiento de contrato.

A pesar de la turbia relación y que a su juicio De La Hoya no lo respeta, Ryan García expresó su intención de respetar su contrato y pelear por última vez bajo la tutela de Golden Boy Promotions, en un combate que aún no tiene rival ni fecha definida.

“Oscar no me respeta. Creo que nunca pensó que yo era un buen boxeador, pero, francamente, no me importa. Tengo una pelea más con él y eso es todo. Si puede crear a otra estrella, genial. Yo quiero seguir adelante”, cerró García.

Sigue leyendo: