(VIDEO) “Formé el revolú”, boricua en Ohio denuncia discrimen en Walmart por no aceptar Real ID emitida en Puerto Rico

NUEVA YORK – La puertorriqueña Taty Rivera catalogó como un acto de discrimen que personal de una tienda Walmart en Ohio no le vendiera vino a un pariente suyo porque este presentó una Real ID emitida en la isla.

La mujer, quien reside en la ciudad de Canton, compartió su experiencia mediante videos en sus cuentas de redes sociales donde se identifica como “Cucitura Room”.

“Ustedes pueden creer que estamos en Walmart. Estamos comprando un vino. Pidieron una ID (identificación) en Ohio, pidieron una ID, es una Real ID, y están diciendo que porque la ID es de Puerto Rico que no está hecho por los Estados Unidos. ¿Ustedes pueden creerlo? No aceptaron la ID para que sepan. No aceptaron la ID… con la que se puede viajar y pasar por el aeropuerto y TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), y no te la aceptan aquí para comprar alcohol”, inicia uno de los videos desde la tienda de la cadena estadounidense de hipermercados.

En otra grabación ya en su casa, en la que dijo que terminaría el bochinche, Rivera tildó de falta de respeto el proceder de los trabajadores en el establecimiento.

“Voy a terminar el bochinche. Me terminaron botando de la tienda, y si encuentran un video de una latina haciendo un revolú en Walmart, sí, soy yo. Formé el verdadero caspero porque a los latinos y a los puertorriqueños se nos respeta y no me importa”, afirmó.

La denunciante detalló que fue su hermano quien intentó comprar la botella con la tarjeta de identificación especial.

“Mi hermano fue a comprar un vino y la muchacha le pidió a mi hermano su ID, y mi hermano sacó su ID de Puerto Rico, que tiene la estrellita que es un Real ID, y ustedes me pueden creer que la cajera le dijo a mi hermano que ese ID no es válido, porque en la política de Walmart dice que no se pueden aceptar ID’s hechas fuera de Estados Unidos. Yo le dije que cómo que no si Puerto Rico es parte de EE.UU. ‘Esa ID fue hecho dentro de los EE.UU., y ella me dijo a mí que no, que la política de Walmart, y lo repitió no sé cuántas veces… y ella riéndose, bien burlona”, relató la videoaficionada al tiempo que detalló que era un corillo (grupo) de nueve personas y todos escucharon a la empleada.

La boricua explicó que pidió ver a la gerente porque quería que le especificara en qué parte de la política de Walmart dice que no se puede aceptar una Real ID de Puerto Rico y que no es válida para comprar bebidas alcohólicas en la tienda.

“Yo llamé a la ‘manager’, porque es que yo no voy a permitir que usen esa carta para que nos discriminen, y formé el revolú y mandé a llamar a la gerente de la tienda. La gerente de la tienda defendió a la empleada; la gerente de la tienda dice que la empleada entendió…la gerente de la tienda dice que entendió que mi hermano dijo Costa Rica cuando en la ID claramente dice Puerto Rico”, abundó.

La puertorriqueña reveló que, presuntamente, los amenazaron con llamar a la Policía luego de que le pidieron al grupo que abandonara el espacio.

“Estamos todos escandalizados. Ella nos mandó a irnos. Pero, entonces, la empleada se estaba riendo, burlándose de nosotros, bien burlona, con otra empleada que estaba allí al frente. La empleada terminó llorando y me dijeron que iban a llamar a la Policía. Y yo: ‘pues llama a la Policía’, ‘¿por qué no la has llamado?’, porque sabes que estás mal. Nunca llamaron a la Policía y nos quedamos en el parking esperando. La Policía nunca llegó, porque yo soy guapa, pero sé enfrentar, dar cara”, contrastó.

Puerto Rico es uno de cinco territorios de EE.UU. y los boricuas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Debido a la condición anterior, para vuelos domésticos, los viajeros hacia y desde Puerto Rico pueden utilizar una Real ID como documento de identificación. También pueden optar por presentar su pasaporte.

Según la política de Walmart para la compra de alcohol, a los consumidores se le requerirá una identificación oficial con foto válida.

“Para comprar alcohol en Walmart, necesitará una identificación oficial con foto válida. Esta es obligatoria para todas las compras de alcohol, incluyendo recogidas, entregas a domicilio y compras en tienda. La identificación se utiliza para verificar su edad y se le pedirá que la muestre al empleado que le asista con la compra. En algunos casos, si parece ser menor de cierta edad (por ejemplo, 40 años), el cajero podría pedirle una identificación incluso si no cree que sea menor de edad”, lee una entrada en el sitio web de Walmart.

¿Qué es una Real ID?

El Real ID aplica a los 50 estados, y los territorios, es decir, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americanas, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Toda persona que vaya a viajar hacia o entre uno de los 50 estados y los territorios debe contar con la identificación avanzada.

El documento surge como resultado de la Ley REAL ID que se creó en respuesta a las recomendaciones de la Comisión del 11-S (ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001). Mediante la ley se establecen estándares de seguridad más estrictos para las identificaciones emitidas por los estados y otras jurisdicciones, como las licencias de conducir, con el objetivo de mejorar la seguridad nacional y prevenir el uso fraudulento de acreditaciones.

Con el Real ID, las personas se pueden identificar durante vuelos domésticos y/o visitar una facilidad federal restringida.

La tarjeta no es un requisito para solicitar u obtener algún servicio gubernamental.

El caso de Puerto Rico

En cuanto a Puerto Rico, para solicitarla, la persona debe presentarse en una oficina CESCO (Directoría de Servicios al Conductor). Los ciudadanos tendrán que llevar la solicitud, certificado de nacimiento de Puerto Rico o pasaporte y tarjeta de Seguro Social que no esté laminada.

“En caso de no contar con su tarjeta de Seguro Social, o que la suya esté laminada, puede presentar la hoja de retención de contribuciones de su trabajo, conocida como la W-2”, especifica la página web del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

También debe entregar evidencia de su dirección física, como recibo de agua, luz, celular o banco; y certificado médico que no tenga más de seis meses de emitido.

Desde el 7 de mayo de este año, la presentación de una Real ID es obligatoria para cualquier viaje doméstico si la persona no cuenta con su pasaporte u otra forma de identificación aceptable.

La nueva exigencia aplica a todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en avión dentro de EE.UU. y sus territorios, incluyendo los que están inscritos en el programa TSA PreCheck.

La nueva normativa había sido pospuesta en varias ocasiones.

