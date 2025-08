Aaron Boone responde críticas de Derek Jeter y Alex Rodríguez sobre presente de Yankees

Aaron Boone, mánager de New York Yankees, se dedicó este domingo a enviar un mensaje de respuesta hacia las críticas que las leyendas del equipo, Derek Jeter y Alex Rodríguez, hicieron recientemente sobre el desempeño que ha tenido el equipo en lo que va de campaña.

Contrario a lo que se pensara, Boone calificó casi todos los comentarios de Jeter y Rodríguez como válidos y explicó que al final depende de él y del equipo mejorar para conseguir los triunfos.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

“Somos los Yankees. Cuando perdemos juegos, especialmente si están relacionados con errores, esas críticas son válidas. Al final del día, tenemos todas las piezas para ser un muy buen equipo. Depende de mí y de todos nosotros sacar lo mejor de eso”, dijo.

Sin embargo, una crítica directa de Rodríguez sobre falta de responsabilidad en los Mulos si incomodó al mánager y lo hizo saber a los medios.

“No estoy completamente de acuerdo con lo de la falta de responsabilidad (…) pero entiendo que cuando no pasa, o no tenemos el récord que creo que deberíamos tener —o que otros piensan que deberíamos tener—, son tareas del oficio (las críticas)”, añadió.

¿Qué dijeron Derek Jeter y Álex Rodríguez sobre los Yankees?

Durante la transmisión de este domingo del MLB Speedway Classic, tanto Jeter como Rodríguez, sacaron a relucir su lado Yankee para hablar sobre el estatus del equipo y los problemas que han sufrido los últimos días, especialmente luego de la barrida en tres juegos de Miami Marlins a los del Bronx.

En el caso de Jeter, se enfocó en hablar sobre la cantidad de errores que el equipo está cometiendo, que ha acumulado al menos 16 errores en los últimos 15 partidos.

“Cometen demasiados errores. Y no puedes salirte con la tuya cometiendo tantos errores contra equipos grandes. Simplemente no pasa. Tienes que corregirlo”, comentó el ganador de cinco Series Mundiales.

Fue ahí cuando Rodríguez mencionó los problemas de responsabilidad del equipo y sugirió que los fallos deberían tener consecuencias.

“Si cualquiera de nosotros cometía un error, íbamos directo al banco. Ahora veo error tras error, y no hay consecuencias”, recordó Rodríguez.

Tras perder los tres juegos de la serie ante Marlins los Yankees (60-52) cayeron hasta la tercera posición de la División Este de la Liga Americana, que pasó a ser dominada por Toronto Blue Jays (65-48) y su escolta Boston Red Sox (62-51).

Sigue leyendo: