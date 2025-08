Abogado de Sean ‘Diddy’ Combs revela cómo el rapero pasa sus días en prisión

El abogado del rapero Sean ‘Diddy’ Combs ofreció una entrevista para la revista Variety sobre varios aspectos del caso del rapero, quien se libró de los cargos de conspiración y tráfico sexual por decisión del jurado tras el juicio en Nueva York pero fue declarado culpable de delito de transporte para facilitar la prostitución.

Marc Agnifilo, quien lidera la defensa de Combs, conversó con Variety sobre cómo transcurren los días del magnate musical en prisión mientras espera la audiencia de condena, prevista para el 3 de octubre.

De acuerdo con el abogado, Combs ha pasado sus dìas “reflexionando” sobre su vida y sus “bendiciones”. “Su tiempo en la cárcel —casi 11 meses— le ha dado la capacidad de reflexionar y considerar su vida y observar todas las bendiciones que ha recibido: sus siete hijos, el hecho de que todavía mantiene una estrecha relación con las madres de sus hijos, la vida que le ha sido dada”, dijo Agnifilo.

El abogado aseguró que Combs quiere pasar tiempo con sus hijos en el eventual caso de que sea liberado tras la audiencia de sentencia. “Su perspectiva es: “¿He estado a la altura de las bendiciones que me han dado?”. Y creo que su conclusión es: “No en todos los aspectos de mi vida he estado a la altura de esas bendiciones”. Lo que quiere hacer cuando salga es empezar poco a poco. Quiere pasar tiempo con sus hijos y reencontrarse con su propia vida”, dijo.

Asimismo Agnifilo se refirió a las condiciones de reclusiòn de Combs en el Centro de Detenciòn Metropolitano en Brooklyn donde el rapero ha estado detenido desde septiembre de 2024. Segùn dijo, en todo su tiempo de reclusiòn no ha visto la luz natural en ningún momento.

“No ha salido desde septiembre. No le ha dado el sol. Es como una especie de privación sensorial. La luz siempre es la misma, es artificial, no hay brisa, no hay viento, la temperatura cambia muy poco. Así que quiere salir y estar con su familia”, dijo.

Agnifilo aseguró que Combs formó parte activa de su propia defensa y los abogados trabajaron con él en su caso durante 20 horas diarias. Ahora, con el juicio terminado, Combs está centrado en sí mismo.

“Es un hombre extraordinariamente inteligente y fue un valioso compañero en su propia defensa. Así que trabajamos en su caso 20 horas al día, todos los días, y él era el centro de atención. Ahora, ya no le da tanta importancia al caso, así que ha estado dedicándose tiempo a sí mismo. Ha estado escribiendo mucho. Escribe ensayos, algunos de los cuales me parecen hermosos, conmovedores y reflexivos”, afirmó.

Recientemente surgió la información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría “considerando seriamente” indultar a Combs. Ante esto Agnifilo aseguró que la defensa del rapero no tiene ninguna informaciòn al respecto.

