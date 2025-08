Lindsay Lohan dice que la secuela de ‘Freaky Friday’ es un homenaje a California

Este 8 de agosto estrenará en cines ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’), la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’), la exitosa película de 2003 protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Las dos protagonistas regresan a los personajes que interpretaron hace más de 20 años, y durante estas semanas han hecho una gira de medios donde han hablado sobre la película y sobre su vida en las últimas dos décadas.

En una entrevista que Lohan dio para el programa ‘Live with Kelly and Mark’, explicó que ‘Freakier Friday’ no es solo un homenaje a un personaje tan importante en su carrera, sino que también lo es para California.

La película fue grabada en Palisades y Malibú antes de que los incendios de inicios de año destruyeran cientos de casas y negocios. “Ahora, la película es un gran homenaje a California después de los incendios, porque rodamos mucho en Palisades y en Malibú. Incluso la casa —la casa original de ‘Freaky Friday’—, por desgracia, ya no está. Así que creo que será una bonita carta de amor”.

Hay que recordar que durante los incendios Jamie Lee Curtis usó sus plataformas digitales para ayudar a los locales y para expresar su tristeza por haber perdido gran parte de su comunidad.

Como dijo Lohan, la casa original donde vivía la familia Coleman, fue una de las afectadas por los incendios y su propietario decidió poner en venta el lote sin casa en abril.

Según ‘Realtor.com’, la propiedad estaba disponible por $4.3 millones de dólares y quien decida comprar el sitio tendrá que encargarse de construir nuevamente una casa desde cero.

Lohan habló sobre lo especial que es California, al mismo tiempo que reafirmó lo conforme que estaba con la decisión de mudarse a Dubai hace 11 años. Dice que aunque Los Ángeles es una ciudad esencial en su carrera como actriz, esta no le ofrece la privacidad y tranquilidad que quiere para su familia.

