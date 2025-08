Tercera temporada de ‘And Just Like That’ es el fin definitivo de Carrie Bradshaw

Faltan dos semanas para que estén disponibles todos los episodios de ‘And Just Like That’ en HBO Max, pero ya la plataforma y su director ha informado que la secuela de ‘Sex and the City’ llegó a su fin y que no existirá una cuarta temporada.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en redes sociales, el cual fue firmado por el desarrollador de la serie, Michael Patrick King.

“Mientras escribía el último episodio de ‘And Just Like That…’ temporada 3, me di cuenta de que podría ser un lugar maravilloso para detenernos”, escribió en el comunicado, dando a entender que su fin no tiene nada que ver con las malas críticas que la secuela ha recibido o con nuevos requerimientos de HBO.

“Junto a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos concluir la querida serie este año con un final de dos partes, ampliando la serie original de 10 a 12 episodios”, aclaró.

Para el 3 de agosto, la plataforma tiene disponible los 10 primeros episodios, por lo que sus fanáticos pasarán las dos semanas que viene atentos al final definitivo de Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sarah Jessica Parker que ha marcado generaciones.

“Sarah Jessica Parker y yo optamos por retrasar este anuncio hasta ahora para que la palabra ‘final’ no eclipsara el disfrute de la temporada”, se dijo también en el comunicado.

Esta no es la primera vez que los fanáticos de ‘Sex and the City’ se despiden de la historia, pues en 2004 se estrenó la sexta y última temporada de la serie con que se dio a conocer la historia, pero años después llegó la película, y en 2010 se pensó que ‘Sex and the City 2’ sería el final para siempre.

Sin embargo, en 2021 estrenó la primera temporada de la secuela, la cual fue titulada como ‘And Just Like That’ y trajo consigo cambios importantes: la muerte de Mr. Big, el regreso de Aidan, la incorporación de dos nuevos personajes centrales y la falta de Samantha Jones, el personaje de Kim Cattrall.

