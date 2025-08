Lindsay Lohan dice que tiene estrés postraumático tras ser perseguida por los paparazzis

La actriz Lindsay Lohan se encuentra en el centro de los reflectores por su participación en la película ‘Freaky Friday 2’, la secuela del éxito de Disney. Sin embargo, la ex estrella de Disney vivió las secuelas de la exposición pública durante su época como actriz joven de Disney y la persecución de los paparazzis en la década de los 2000.

En un perfil publicado en The Times of London, Lindsay Lohan calificó de “aterradores” los momentos de persecusión de los paparazzis y confesó que eso le causó estrés postraumático.

“No quiero que mi familia viva la experiencia de ser perseguida por los paparazzi como yo. Fueron momentos aterradores que viví en mi vida. Tengo Trastorno de Estrés Postraumático extremo por esas cosas”, dijo la actriz.

En la entrevista con The Times, Lohan recordó haber enfrentado situaciones sumamente invasivas. “Rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo”, expresó la actriz.

Lindsay Lohan saltó a la fama con su primer papel en la película de Disney ‘Juegos de Gemelas’ de 1998. Luego protagonizó varios éxitos de Disney con los que se convirtió en una estrella juvenil, pero a la vez fue víctima del constante escrutinio público y decenas de rumores que involucraban su vida personal. Es por eso que la actriz decidió hacer un cambio radical en su vida y se mudó a Emiratos Árabes Unidos donde comenzó una nueva vida, conoció a su actual esposo y tuvo un hijo, al que cría alejado de los reflectores.

“Viví así y no soy así. Dubái es un lugar seguro donde podemos tener una vida normal, lejos de lo que yo llamo ‘el ruido’. [Es] donde mi esposo y yo podemos ver qué es lo correcto para nuestro hijo. Ya no se trata de mí”, explicó Lohan al periódico británico.

La secuela de ‘Freakier Friday’ ha causado emoción entre los fans de la película. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a sus personajes que en la trama han evolucionado con el paso de los años. Recientemente, Lohan aseguró que esta cinta se convirtió en un homenaje a California ya que fue grabada en en Palisades y Malibú antes de que los incendios de inicios de año destruyeran cientos de casas y negocios.

“Ahora, la película es un gran homenaje a California después de los incendios, porque rodamos mucho en Palisades y en Malibú. Incluso la casa —la casa original de ‘Freaky Friday’—, por desgracia, ya no está. Así que creo que será una bonita carta de amor”.

