Advierten en NY sobre aumento de estafadores en las aplicaciones de pagos de dinero

Ante el creciente riesgo de estafas en línea, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York dio a conocer importante información para que los usuarios se defiendan del fraude al utilizar las aplicaciones de pago

Las autoridades dieron a conocer que en 2024, los consumidores de todo el país reportaron más de $390 millones en pérdidas a la Comisión Federal de Comercio de EEUU debido a las estafas que utilizaron aplicaciones o servicios de pago. Esto representa más de $100 millones más que las pérdidas reportadas por los consumidores en 2023.

Las aplicaciones de pago, como Venmo, Cash App, Zelle y otras, permiten a los consumidores transferir dinero instantáneamente a amigos y familiares con solo un clic en su dispositivo móvil.

Sin embargo, muchos usuarios han sido engañados para enviar dinero a un estafador o han sufrido el hackeo de sus cuentas. Es por esto que la división de Protección al Consumidor ofrece a los consumidores valiosos consejos para proteger su dinero e información financiera al usar las aplicaciones de pago.

“Todos hemos estado en la situación de un amigo que compra su almuerzo y dice: ‘¡Envíamelo más tarde a través de esta aplicación!’. Si bien muchas aplicaciones de pago son convenientes y, a menudo, más económicas que usar un cajero automático, también pueden conllevar riesgos”, declaró el Secretario de Estado del Estado de Nueva York, Walter T. Mosley. “Los estafadores encuentran nuevas formas de aprovecharse de estas aplicaciones de pago cada día, así que si decide usarlas, asegúrese de seguir estos consejos de nuestra división de Protección al Consumidor para mantener su información personal y financiera segura”.

Lo que necesita saber sobre las aplicaciones de pago:

Las aplicaciones de pago son atractivas para los estafadores: Ofrecen comodidad, ya que los consumidores pueden realizar fácilmente transferencias o transacciones instantáneas en cualquier momento y lugar. Esto facilita la tarea de los estafadores, quienes usan diversos trucos para ocultar su rastro.

Los estafadores pueden engañar a los consumidores para que les envíen dinero, a menudo utilizando perfiles falsos, como hacerse pasar por un ser querido en apuros y pedirles dinero. Otros pueden hacerse pasar por empresas que ofrecen sorteos o premios, pero afirman que se debe pagar una tarifa para cobrarlos.

Otros pueden usar estafas de transferencias “accidentales”, donde envían dinero desde una tarjeta de crédito robada y luego solicitan su devolución.

Las empresas de aplicaciones de pago no están obligadas a recuperar los fondos perdidos por fraude: Los consumidores que pagan con tarjeta de crédito están protegidos por la ley federal y nunca son responsables de más de $50 perdidos por fraude o pagos erróneos. Las aplicaciones de pago no están obligadas a recuperar el dinero enviado a estafadores o por error. Las víctimas de fraude que usan aplicaciones de pago rara vez pueden recuperar los fondos perdidos.

Las aplicaciones de pago a menudo no cuentan con seguro federal de depósitos: El seguro federal de depósitos protege el dinero de los consumidores en caso de que un banco quiebre o pierda su dinero en malas inversiones. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones de pago son empresas no bancarias que no están aseguradas por la FDIC.

Cinco consejos:

1 No deje grandes cantidades de dinero en las aplicaciones de pago: Transfiera regularmente el saldo de su aplicación de pago a una cuenta corriente tradicional, que ofrece mayor protección legal para su dinero. Envía dinero solo a personas que conoces y en quienes confías: Nunca dejes que alguien que no conoces te presione para enviar dinero.

2 Enviar dinero a través de aplicaciones de pago es muy parecido a pagar en efectivo. Una vez que se pierde, se pierde. Incluso si conoces a la persona, siempre verifique que esté enviando la cantidad correcta a la cuenta correcta.

3 Evite vincular toda su cuenta bancaria: Muchas aplicaciones de pago animan a los usuarios a vincular su cuenta bancaria y números de ruta a la aplicación. Esto puede dejar toda tu cuenta bancaria vulnerable a intentos de hackeo. Vincularla a una tarjeta de crédito puede ser más seguro.

4 Configure su cuenta como privada: Algunas aplicaciones de pago configuran la privacidad de la cuenta como “pública” por defecto, lo que significa que cualquier persona en la aplicación puede ver tus transacciones. Revisa tu configuración de seguridad y usa la más privada posible.

5 Use funciones y configuraciones de seguridad robustas: Utiliza funciones como el reconocimiento de huellas dactilares o facial para las transacciones. Actualice regularmente su aplicación de pagos para asegurarse de tener las últimas actualizaciones y funciones de seguridad.

Cómo presentar una queja

Si cree haber realizado un pago a un estafador o encuentra pagos no autorizados en su cuenta, repórtelo a la aplicación de pagos móviles y al banco involucrado. También puede denunciar el fraude ante la FTC en reportfraud.ftc.gov/ y al Centro de Quejas de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en ic3.gov.