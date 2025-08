Celine Song se encargará de escribir la secuela de ‘La boda de mi mejor amigo’

Parece ser que Hollywood ha entrado en una temporada de secuelas, pues en pocos días estrenará ‘Freakier Friday’, está en marcha la segunda parte de ‘The Devil Wears Prada’ y ahora se ha confirmado la secuela de ‘My Best Friend’s Wedding’ (‘La boda de mi mejor amigo’).

Por ahora se tiene poca información, pues apenas ha comenzado su desarrollo. Lo que es una certeza es que el guion estará a cargo de Celine Song, la dramaturga y guionista coreana que estuvo a cargo de ‘Past Lives’, nominada al Oscar, y que acaba de estrenar ‘Materialists’.

La confirmación fue dada por Sony Pictures, aunque no se ha compartido información sobre quién se encargará de la dirección y quiénes serán parte del elenco, aunque todo parece indicar que sus protagonistas originales se encuentran en conversaciones con el equipo de producción.

Hay que recordar que ‘La boda de mi mejor amigo’ estrenó en 1997 y estuvo protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Díaz.

En 2023, Roberts dijo en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’ que uno de los personajes que más quería volver a interpretar era el de Julianne Potter en ‘La boda de mi mejor amigo’.

Cohen le preguntó directamente cuál de todos sus personajes era uno al que deseaba regresar: “Creo que, tal vez, La boda de mi mejor amigo… Porque hay tanta gente en ella, y para ver qué están haciendo y cómo va el matrimonio de Kimmy y Michael…”.

Por otro lado, Dermot Mulroney, dijo en una entrevista para ‘New York Post’ hace pocas semanas que: “No sé nada al respecto. Lo último que supe, entre comillas, era que los abogados estaban hablando”.

Como el guion aún está en proceso, por los momentos no se tiene información sobre por dónde irá la trama. Es probable que todo esté siendo programado para que comience la grabación en 2026 y se estrene oficialmente en 2027, como celebración de los 30 años del estreno de su primera parte.

