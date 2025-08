Fan de Katy Perry se desmayó en el escenario durante su concierto en Detroit

Una fan de la cantante Katy Perry se desmayó al subir al escenario durante el concierto de la artista en Detroit, como parte de su gira ‘Lifetimes Tour’.

Katy Perry se presentó en el Little Caesars Arena, ante unas 13.000 personas. Como parte de su espectáculo, la artista tiene la tradición de subir a varias personas al escenario para interpretar con ella el tema “The One That Got Away”.

Una de las personas elegidas para subir al escenario fue una mujer llamada McKenna. Ya cuando se encontraba junto a Katy Perry la mujer se descompensó y cayó al sueño ante la mirada de miles de personas pocos segundos antes de que comenzara la canción.

Katy Perry se arrodilló junto a McKenna mientras esperaba que el equipo médico subiera al escenario para atender a la mujer que yacía en el suelo. El público coreaba el nombre de la mujer en señal de apoyo y pocos minutos después del desplome el equipo médico la retiró del escenario para brindarle la atención que necesitaba.

La cantante ofreció una oración a favor de McKenna junto a los otros tres jóvenes que permanecían en escena.“Querido Dios, rezamos por McKenna, para que regrese plenamente y más brillante y mejor que nunca. Amén”, dijo frente a todos los presentes.

Luego de ese incidente, Katy Perry se refirió a la presión abrumadora que pueden sentir algunas personas en un momento como ese.“Es mucho. A veces eres tan valiente y puedes subir al escenario, y resulta abrumador. Entiendo esa sensación”.

El show de Katy Perry continuó con normalidad pero volvió a mencionar el incidente de McKenna durante su interpretación de la canción ‘Roar’. La artista se encontraba suspendida en el escenario cuando comunicó al público que McKenna se encontraba bien. “McKenna está bien, por cierto”, dijo la artista.

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente durante un concierto de Katy Perry en esta gira. En su concierto en San Francisco se encontraba suspendida en el aire sentada sobre una mariposa gigante cuando el artefacto se precipitó un par de metros repentinamente aunque no alcanzó a estrellarse contra el suelo. Sin embargo, la propia artista y el público sintieron un enorme susto.

Katy Perry se encuentra en medio de su gira ‘Lifetimes Tour’ y se presentará próximamente en Toronto, el 5 y 6 de agosto, y continuará hasta el 7 de diciembre en Abu Dabi.

