Loni Anderson, estrella de “WKRP in Cincinnati”, falleció a los 79 años

La famosa actriz Loni Anderson falleció en un hospital de Los Ángeles a los 79 años. Anderson fue una figura mediática en la década de 1980 y saltó a la fama por su papel en la exitosa comedia televisiva “WKRP in Cincinnati”.

La actriz falleció el domingo 3 de agosto pocos días antes de su 80 cumpleaños. La información fue confirmada por Cheryl J. Kagan, su publicista, quien aseguró que la actriz falleció debido a una enfermedad prolongada no especificada.

“Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela”, dijo la familia de Anderson en un comunicado.

Anderson saltó a la fama por su papel como recepcionista en “WKRP in Cincinnati” y su personaje representaba los estándares de belleza estadounidenses de la época. Sin embargo, el personaje de la actriz no solo tenía un gran atractivo físico sino que además demostraba una gran inteligencia.

“Me oponía a ser una rubia que solo buscaba escaparates, así que expresé mi opinión. Y, como sabemos, Jennifer era la persona más inteligente del lugar. Simplemente se convirtió en un personaje innovador y genial para que las mujeres sean glamurosas e inteligentes”, dijo dijo en la televisión australiana en 2017.

Sin embargo, Loni Anderson se convirtió en blanco de la prensa sensacionalista de la década de los 80 tras su matrimonio con Burt Raynolds. Ambos estuvieron casados durante cinco años, de 1988 a 1993, y juntos durante 11 años. Raynolds falleció en septiembre de 2018 a los 82 años.

El matrimonio entre ellos fue difícil y blanco de polémicas. “Recuerdo el comienzo de nuestra relación; era tan, ¡caramba!, sensacionalista. Éramos un espectáculo constante. Y era difícil tener una relación en ese ambiente. Y, de alguna manera, lo logramos a pesar de muchos altibajos”, declaró Anderson a The Associated Press .

Durante una entrevista en Good Morning America: Evening Edition Reynolds afirmó que Anderson le había sido infiel, algo que ella negó. Tiempo después el actor finalmente admitió su propia infidelidad.

Anderson también acusó a Reynolds de haberla agredido y de minimizarla constantemente. De hecho describió un episodio en el que el actor le dio un arma a Anderson para que disparara. “Me empujó por toda la habitación, luego me tiró al suelo, abrió el cajón y sacó un arma cargada. Me dio el arma y me dijo que me disparara y nos hiciera un favor a todos. Estaba aterrorizada. Burt siempre decía que nadie me creería jamás porque era Mr. Wonderful y el mundo lo adoraba”, dijo a SFGate.

