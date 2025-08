Fernando Colunga aborda con humor el audio que cuestiona su orientación sexual

El actor Fernando Colunga es conocido por llevar una vida bastante discreta y alejada de los medios de comunicación. Cuando enfrenta a los reporteros, siempre ha sido para hablar de su carrera. Sin embargo, esta vez abordó la controversia que se ha registrado con Nicola Porcella, quien tiene un audio en el que aparentemente asegura que el galán de telenovelas sería homosexual.

Las especulaciones, Colunga las ha tomado de una forma bastante divertida y con respeto hacia Nicola, y aprovechó para agregar que: “He decidido que a partir del día de hoy es mi vocero personal, porque no cabe que lo que el señor dice todo el mundo lo replica. Entonces, con todo cariño, ya sabemos, así vamos a trabajar. Yo te digo y tú dices y ahí nos vamos. Al fin que tú aguantas, no hay problema”.

Sobre su orientación sexual, nunca afirmó ni desmintió lo que habría dicho Nicola; sin embargo, recordemos que él mencionó que bajo ninguna circunstancia había acusado a su compañero de trabajo de ser homosexual y que aparentemente habría sido alterado con posible inteligencia artificial. Fernando destacó que todos pasan muchas horas trabajando juntos y no quiso jugar ni criticar a Porcella.

“Yo creo que cuando a nosotros nos contratan para una telenovela, o por lo menos en el caso de esta, y creo que siempre en mi carrera ha sido así, porque ahorita que lo comenté es cierto, por lo menos yo me contraté para 160 medias horas y me tienen grabando las 157. Entonces yo no veo dónde está eso“, dijo para mantener el respeto ante todo el elenco de “Amanecer”.

El conocido galán de telenovelas no quiso terminar su discurso sin antes mencionar que esperaba que la prensa realmente le diera valor y promoción a la telenovela que ya pueden disfrutar, en vez de seguir dando contenido sobre algo que para él realmente no es de importancia y que dejó a un lado, pese a la controversia que generó escuchar un audio donde pusieron en duda su sexualidad.

“Creo que, bueno, siempre la polémica y todo este tipo de cosas, chismes y esto se da, yo creo, que en todas las producciones. Yo creo que le da la importancia el que lo escucha, el que lo replica. Y, pues, yo por eso ahí me dicen y yo nomás me río y digo: ‘bueno, pues está bien, esto va y viene'”, mencionó frente a los reporteros.

