Gloria Estefan defiende a su esposo de los señalamientos en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs

La cantante y productora musical Gloria Estefan defendió a su esposo Emilio Estefan luego de que fue mencionado en la demanda federal de un hombre llamado Manzaro Joseph en contra del rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

En la demanda, Joseph alega haber sido víctima de abuso sexual en 2015 en una fiesta de Christian, hijo de Combs, en Star Island, una isla en Miami Beach, Florida. Según dijo, fue trasladado por un túnel secreto desde la casa de los Estefan hasta la casa donde se realizaba la fiesta.

Si es cierto que Gloria Estefan y Emilio Estefan tenían una propiedad junto a la casa de Diddy y meses atrás la cantante respondió a las preguntas de la prensa asegurando que Combs era “un vecino amable”. Sin embargo, en esta oportunidad Gloria Estefan escribió una carta al juez que lleva este caso para negar las acusaciones hechas en contra de su esposo, según informó US Weekley.

Gloria dijo que leyó la demanda de Joseph y “niega categóricamente todas y cada una de las acusaciones sobre mí y mi esposo”.

La artista explicó que entre 2012 y 2019 un familiar cercano y su hijo vivieron en esa casa y aseguró que si se hubiesen presentado desconocidos en su casa estos familiares se lo hubiesen reportado. “Si hubieran aparecido desconocidos” en la casa “después de la medianoche a principios de abril de 2015, sin duda me lo habrían reportado a mí o a Emilio. No ocurrió tal cosa. Particularmente teniendo en cuenta quiénes eran los ocupantes [de la casa], sé que no se celebraron fiestas durante ese periodo”, dijo.

Joseph aseguró que entró por la puerta trasera algo que Estefan negó explicando cómo funciona el acceso a la casa. La artista aseguró que para entrar a esa zona deben “pasar no solo por la puerta principal, que cuenta con seguridad, sino que luego deben ser admitidos por el ocupante de la casa a través de dos portones”.

Para dejar claro el punto, la cantante aseguró que nunca existieron túneles secretos. “En ningún momento existió ningún ‘túnel’ entre las dos casas, al menos no mientras fuimos propietarios y, según mis muchos años de experiencia con la ciudad de Miami Beach, creo que esto podría haberse verificado fácilmente a través de los registros públicos de la ciudad de Miami Beach”.

En 2021 Gloria y Emilio Estefan vendieron esa casa a Sean ‘Diddy’ Combs y dijo que el rapero tenía otra casa cerca que compró al magnate musical Tommy Mottola.

