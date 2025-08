Fan de Christian Nodal habla del beso y su momento de cantar con él

Hace unos días, Christian Nodal volvió a encender las redes sociales cuando el sonorense le plantó un beso en la mejilla a un joven que subió al escenario durante su concierto en Jalisco. Y ahora, el chico revela cómo vivió este momento.

Ángel Mata, un aspirante a cantante y tiktoker, subió un video a su cuenta de TikTok contando su experiencia de estar en el escenario al lado de su ídolo cantando el tema “Volver, volver”.

“Me sentía muy vulnerable, como que si estuviera desnudo enfrente de todos, o sea, como que todos me estaban mirando, fue un desafío muy difícil, pero disfruté mucho esos 3 minutos, de verdad lo disfruté con todo mi ser, tanto que cuando me bajé del escenario yo dije: ‘Es que allá arriba es mi lugar’”, contó Ángel.

Sin embargo, Ángel reveló que durante su interpretación con Nodal hubo un momento inesperado.

“El chiste es que hay una parte donde me cachetea el Christian y yo me saco de pedo y digo: ‘Eh, what the fuck? (¿Qué carajo?)’. Fue increíble verlo en persona, yo admiro mucho a Christian, de verdad”, confesó entre risas.

Ahora, sobre ese famoso beso en la mejilla, que encendió los comentarios en redes, el joven aclaró con humor: “Y lo del beso, ¿por qué no fue en la boca?”.

En su relato, el tiktoker también reveló que antes de invitarlo al escenario, Nodal ya andaba “medio subido de copas”, lo cual podría explicar el entusiasmo del esposo de Ángela Aguilar.

“Empezó a tomar, ya se estaba empezando a emborrachar; andaba medio subido de copas“, reconoció.

A pesar de los nervios que sintió Ángel, lo cierto es que, más allá del show y las anécdotas virales, esta experiencia fue un parteaguas para él, pues asegura que le sirvió para confirmar que quiere dedicarse a la música y estar sobre los escenarios toda su vida.

