Kyllie Jenner causa revuelo en redes sociales hablando en español

La socialité Kylie Jenner volvió a causar revuelo y esta vez no fue por un nuevo lanzamiento de su línea de maquillaje, ni de un escándalo familiar estilo Kardashian, sino por un divertido video donde aparece hablando en español.

La empresaria y estrella del reality show ‘The Kardashians’ sorprendió especialemnte a sus fans hispanohablantes con un clip que publicó en su cuenta de Instagram, donde entre risas, se animó a practicar algunas frases en español con la ayuda de su maquillista de confianza y amigo cercano, Ariel Tejada, quien además asumió el rol de profesor improvisado en el material que rápidamente se volvió viral.

En el video, Kylie aparece promocionando uno de los modelitos de su marca de ropa KHY, mientras dice con voz suave y algo pausada: “Hola, me llamo Kylie. Mi nombre es Kylie Jenner, y este es mi nuevo Kylie outfit”.

Hasta ahí, todo normal. Pero lo que realmente desató una ola de reacciones fue la frase que vino después. Con total naturalidad, al referirse a su look, Kylie suelta: “Está arrechísimo, ¿no?”. Y claro, internet explotó.

Mientras algunos pensaban que se trataba de una palabra inventada o una mala pronunciación, los fans venezolanos no tardaron en aclarar el asunto: “arrechísimo” es una palabra muy usada en Venezuela y en otras partes del norte de Sudamérica para decir que algo es increíble o espectacular.

Como era de esperase, los comentarios en redes no se hicieron esperar.

“No puedo con Kylie diciendo arrechísimo jajaja”, “La reina del spanglish, la amo” y “Kylie aprendiendo español venezolano. Esto no me lo esperaba”, escribieron algunos usuarios.

Para finalizar, Kylie Jenner cerró su práctica con una frase que hizo estallar de risa a todos, incluido al maquillista de origen dominicano.

“La pu… más mala”, dijo Kylie entre carcajadas, claramente repitiendo algo que su amigo le enseñó sin filtrar mucho el contenido.

