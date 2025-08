Jacky Bracamontes dice cómo el humor “negro” de Jomari Goyso la afecta

Jacky Bracamontes y Jomari Goyso tienen una bonita amistad desde hace años, a pesar de la particular forma de ser del experto en moda, que en ocasiones tiene un sentido del humor que no es compartido por todas las personas que lo rodean, ya que a veces lo pueden ver como ofensivo. El copresentador del matutino de Univision aprovechó para invitarla a su pódcast “Sin Rodeos”.

La actriz y conductora de televisión en ese espacio aprovechó para mencionar a su gran amigo, quien en muchas ocasiones la ha hecho sentir incómoda con algunas cosas que dice sobre ella. Recordó cuando estaban juntos en uno de los reality shows del mencionado canal de televisión y, tras uno de sus comentarios, detalló que se sintió muy aludida, aunque él cree que lo expresó en forma de chiste; ella no lo vio de la misma manera.

“A mí me has hecho sentir mal con tu humor negro… me dolió el corazón, literal. Sí dije, ‘¡pinche Jomari!’. Recuerdo que una vez en Nuestra Belleza Latina, con mis chicas que me maquillan y peinan, en tu humor negro les dijiste algo que no sabes cómo les dolió y yo ni siquiera te oí, pero ellas estaban ofendidísimas. A lo mejor fue broma, pero fue ofensivo para ellas, muy fuerte”, explicó.

Bracamontes explicó que en ocasiones ni siquiera entiende la amistad que tienen porque cuando están juntos le dice aspectos muy positivos sobre su vida, pero cuando lo ve en televisión, habla cosas negativas de ella, lo cual no considera justo ni respetable, y más aún con la cercanía que tienen y Jacky le dijo que esta situación simplemente se estaba presentando para poder ganar rating en el espacio en el que trabaja.

“Me dice en persona que me veo divina y al día siguiente le veo destruyéndome. Y yo, ‘este canijo’, por no decir otra palabra. Te voy a decir algo, a nosotras, tus amigas, las más cercanas a ti, Pamela, Danna, yo… con más confianza nos destruyes, y no está padre… Puedes ser más lindo con nosotras… todo por rating”, añadió.

Jomari mencionó que en ocasiones ha perdido comunicación con algunas amistades por su forma de ser, aunque entre ellos simplemente aclararon la situación y siguen siendo tan unidos como siempre: “Soy yo intentando ser honesto con mi criterio; ha habido alguna amiga mía que me ha dejado de hablar por un tiempo”.

