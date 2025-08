Óscar de la Hoya asegura que pelea entre Ryan García y Rolando Romero fue “aburrida”

Recientemente el boxeador mexicoamericano, Ryan García, generó controversia al acusar al legendario boxeador y promotor Óscar de la Hoya de traición y falta de apoyo tras su derrota ante Rolando ‘Rolly’ Romero el pasado 2 de mayo en Times Square, Nueva York, donde terminó siendo superado de manera categórica.

En aquel momento De la Hoya no dudó en calificar este combate de “aburrido” y al mismo tiempo aseguró que en vez de una revancha contra Romero, preferiría ver a KingRy enfrentarse a otro peleador de gran categoría como Teófimo López para poder buscar nuevos rumbos en su carrera profesional.

“No, realmente no me gusta (la idea de la revancha entre Ryan García y Rolando Romero). Porque la primera pelea fue aburrida, creo que hay otras grandes peleas que podemos hacer con tipos como Teófimo (López) y otros peleadores”, expresó Óscar de la Hoya durante una entrevista ofrecida para The Ring.

La derrota de García ante Romero por decisión unánime truncó sus planes de una posible revancha con Devin Haney, un combate que estaba programado para finales de ese mismo año. En esa ocasión, García solo conectó 112 golpes, mientras que Romero logró acertar 185. García, además, señaló que problemas físicos relacionados con lesiones en sus manos influyeron en su rendimiento.

Por otro lado, las tensiones entre el boxeador californiano y De la Hoya no son recientes debido a que estas están presentes desde 2019, cuando surgieron disputas contractuales, y desde entonces las diferencias han ido en aumento.

Ryan García confía en poder noquear a Manny Pacquiao. Crédito: Frank Franklin II | AP

La situación empeoró cuando Golden Boy ofreció una bolsa baja para una posible revancha con Romero, y además consideró a Raúl Curiel como el reemplazo de García. Esto desató la furia del peleador, quien lo calificó como una jugada desleal.

“Siempre he intentado reparar la relación y ser el más maduro, pero es realmente difícil tratar con un promotor tan egocéntrico, le encanta la atención, incluso a su edad, ya viste lo que pasó con él y Canelo Álvarez. Provoca división entre las personas y no sabe mantener una buena relación. Después de la pelea con Romero, me hicieron la peor oferta que puedas imaginar, fue una oferta basura y luego Óscar intentó quitarme la revancha con Rolly para dársela a Raúl Curiel, he estado buscando esa revancha, ¿y ahora quieres dársela a otro?”, concluyó.

Ryan García, quien aún tiene un combate pendiente bajo el contrato con Golden Boy, se muestra decidido a dar un giro a su carrera a sus 27 años; mientras que De la Hoya sigue apostando por peleas de gran perfil, con figuras como Teófimo López en el horizonte.

