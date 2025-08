Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”

La relación sentimental entre Aleska Génesis y Luca Onestini llegó a su fin. Al inicio, ninguno quería compartir la razón de su ruptura, pero ahora están hablando más de la cuenta, ya que han llegado a las ofensas y faltas de respeto públicas. La venezolana le envió un mensaje a Cristina Porta para mencionarle que tenía razón con sus consejos sobre su ex. Al mismo tiempo, expresó que no comprende cómo terminó teniendo una relación con alguien como él.

“Aparte de colgarse de las mujeres en los realities, porque eso es lo que hace, Cristina no era como tú decías; ¡era peor! Una mujer como yo, de mundo, que ha vivido tanto, que ha estudiado dos carreras universitarias, modelo, empresaria, ¿cómo caí con esa basura? No entiendo cómo caí con esa basura. Al final, Cristina tenía razón y no le hice caso“, dijo la venezolana en una transmisión en vivo en TikTok.

La exhabitante de “La Casa de los Famosos All-Stars” mencionó que, aparentemente, el título que él tiene de odontólogo sería falso; así lo dejó saber en sus declaraciones. Además, dice que parte de las invitaciones que tuvo a los programas de Telemundo fue solo para hablar de ella y su representante, aparentemente, se habría aprovechado de dicha situación.

“Ya que se burla de mi marca y que tanto pedía en la casa… ¿Él de qué vive, qué marca tiene, qué profesión tiene? Porque el título de odontólogo es más falso que el collar de diamantes que tiene… Psicópata compulsivo, esa es la típica conducta de un psicópata narcisista… Lo peor es que todo este circo comenzó cuando la máscara aprovechó nuestra ruptura usando mi nombre para que su representante de pacotilla tuviera motivos para que lo invitaran al programa. Que al final lo invitaron solo para hablar sobre mí”, añadió durante sus declaraciones.

La semana pasada, Luca se vio con Rosa Caiafa, una de las exparticipantes del reality show, y Aleska no pasó el encuentro desapercibido; todo lo contrario, porque aseguró que él, en más de una oportunidad, llegó a hablar “mal” de ella y hasta habría dicho que no la pasaba y no entendía mucho ese encuentro fugaz.

“No la soportabas, decías que querías ahogarla, que no te sumaba nada. Hasta te molestaste conmigo porque pedí votos para Rosa, porque eso te restaba. Odiaste que quedara antes que Paulo. También te recuerdo que el día que fuiste a mi casa familiar, donde está mi familia, lo primero que hiciste cuando viste a mis hermanas fue hablar mal de Rosa. En mi casa había cámaras. Así que yo te recomiendo, mi amor, que le bajes dos a tus mentiras y a tu difamación. Hay que ser coherente”, explicó.

