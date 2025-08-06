Hombre de Texas sentenciado a 80 años de prisión por explotación sexual infantil

El Tribunal Federal de San Antonio, condenó a un hombre de San Angelo a 80 años de cárcel, por explotación sexual de niñas. El sujeto estaba obligado a registrarse como delincuente sexual desde 2013 y diez años después cometió el mismo delito contra otra menor.

La Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Texas informó que Carlos Julián Ruiz, de 29 años, fue arrestado en febrero de 2023 y acusado en el Distrito Oeste y Norte de Texas, de cinco cargos por explotación sexual infantil complicidad en la agresión sexual de un menor.

Ruiz se declaró culpable de los primeros cuatro cargos en noviembre de 2024. El juez federal de distrito Jason Pulliam dictó la sentencia de ocho décadas para el delincuente sexual, indicaron las autoridades en un comunicado.

Debería registrarse como delincuente sexual

Según documentos judiciales, Carlos Julián Ruiz debía registrarse como delincuente sexual por agredir sexualmente a una menor en 2013. En enero de 2023, fue identificado como una de las tres personas que estaban involucradas en un chat grupal para enviar mensajes de explotación sexual infantil.

En ese grupo compartían las agresiones y explotaciones sexuales que cometían a numerosas menores, incluida una niña de 7 años, subrayaron en el comunicado.

Los fiscales apuntan que Ruiz compartió varias imágenes de la niña en el chat, y tras una investigación, se determinó que Ruiz la había agredido sexualmente en numerosas ocasiones, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 13 de enero de 2023.

“Quienes utilizan a menores para su propia y perversa satisfacción sexual no quedarán impunes en el Distrito Oeste de Texas”, declaró el fiscal federal Justin R. Simmons. “Aquí, en el Distrito Oeste, lucharemos con firmeza y constancia contra esta oscuridad que, lamentablemente se ha vuelto tan común en nuestra sociedad”, añadió.

Niñas de 3 y 2 años agredidas

El FBI llevó a cabo una investigación en donde descubrió que el delincuente sexual se hizo amigo de los padres de dos niñas, que tenían 3 y 2 años. Por alguna razón, que las autoridades no describieron, el hombre sentenciado solía pasar largos periodos a solas con ambas pequeñas a las cuales agredía sexualmente.

En diciembre de 2022, Ruiz trasladó a las dos niñas desde su casa ubicada en el Distrito Norte de Texas a un hotel en San Antonio, donde presuntamente se reunió con su cómplice, quien había viajado desde Nueva Jersey y llevaba suministros que utilizaría para facilitar las agresiones sexuales contra las niñas, incluyendo oxicodona.

Mientras el cómplice realizaba los actos de violencia en contra de las dos menores, Ruiz filmó todo con una cámara de video, indicaron las autoridades de Texas.

Uno de los cómplices espera juicio en Nueva York

Los fiscales señalaron que en el acuerdo de culpabilidad de Carlos Julián Ruiz, accedió a proporcionar a su co-acusado Trevor Metterhauser, que formaba parte del grupo, tener acceso a una de las niñas con fines de agresión sexual y producción de material de abuso sexual infantil.

Metterhauser, actualmente espera juicio en un caso separado en Nueva York; aún no ha comparecido ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, indicó la oficina del fiscal.

“Un delincuente violento que cometió crímenes atroces y aberrantes contra menores ha sido llevado ante la justicia gracias a la excepcional labor del FBI Albany, el FBI Dallas y el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en San Antonio”, declaró el agente especial a cargo del FBI, Aaron Tapp.

“Se ha rescatado a varias víctimas, y el FBI mantiene su firme compromiso de colaborar estrechamente con las fuerzas del orden y la Fiscalía de los Estados Unidos para proteger a los menores y perseguir a quienes se aprovechan de los más vulnerables”, anexó Tapp.

Las oficinas de campo del FBI en San Antonio, Dallas y Albany, Nueva York, investigaron el caso con la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Tom Green.

