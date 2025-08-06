Quiénes recibirán pagos de hasta $500 del programa ‘Money Match’

Miles de personas en Pensilvania están por recibir pagos sorpresa de hasta $500 directamente en sus cuentas bancarias gracias al programa Money Match, una iniciativa estatal que busca devolver dinero olvidado a sus verdaderos dueños sin necesidad de que presenten una solicitud.

El programa, que comenzó a aplicarse en Pensilvania en 2024 tras ser aprobado por unanimidad por la Asamblea General y firmado por el gobernador Josh Shapiro, permite que el Departamento del Tesoro estatal reembolse automáticamente propiedades no reclamadas a sus propietarios legítimos.

Para calificar, solo se necesitan cumplir dos requisitos básicos y no es necesario realizar ningún trámite.

¿Qué se considera una propiedad no reclamada?

Las propiedades no reclamadas pueden incluir activos financieros que los dueños han olvidado o abandonado, como:

-Cheques de pago no cobrados

-Pagos de seguros

-Cuentas de ahorro o cheques inactivas

-Acciones, bonos y fondos de inversión

-Depósitos de servicios públicos o de seguridad

-Cajas de seguridad olvidadas

Según la ley, empresas e instituciones financieras deben reportar estas propiedades al estado una vez que pasan cierto tiempo sin movimiento.

A partir de ahí, el gobierno estatal las resguarda hasta encontrar al propietario.

¿Cómo funciona Money Match?

En Pensilvania, el programa identifica automáticamente a personas con propiedades no reclamadas que cumplan ciertos criterios y les envía una carta notificándoles del reembolso.

Se estima que en septiembre unas 80,000 personas recibirán estas cartas. Quienes las reciban pueden esperar sus cheques aproximadamente 45 días después.

“El Tesoro recibe cientos de millones de dólares en propiedades no reclamadas cada año, muchas veces por algo tan simple como un nombre mal escrito o una dirección desactualizada”, explicó la tesorera estatal Stacy Garrity en un comunicado.

¿Quiénes reciben el dinero directamente?

El programa automatiza la devolución de propiedades con un solo dueño y con valor de hasta $500.

En esos casos, no es necesario presentar una reclamación. Sin embargo, si el monto supera ese límite, o si hay varios propietarios o situaciones legales complejas, el proceso debe hacerse manualmente a través del sitio web del Departamento del Tesoro de Pensilvania.

Además, más de uno de cada 10 residentes del estado tiene propiedades no reclamadas con un valor promedio superior a $1,000, según datos del propio departamento.

¿Y si no vivo en Pensilvania?

Cada estado en EE.UU. tiene un programa similar. Si vives en otro estado, puedes verificar si tienes dinero pendiente de reclamo en los sitios oficiales missingmoney.com o unclaimed.org.

