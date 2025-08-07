Antigua residencia de Mario López está en venta

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces, una histórica propiedad en Glendale, California, que durante años perteneció al actor Mario López. Actualmente, está disponible por $5.59 millones de dólares.

La casa entra al mercado un par de años después de que López la vendiera por $4.5 millones de dólares. Hay que esperar si sus actuales propietarios tienen suerte en el mercado, pues al actor le costó mucho deshacerse de ella en su momento, e incluso tuvo que rebajar su precio en varias ocasiones.

Lo positivo es que los vendedores no aspiran a recibir mucho más de lo que invirtieron inicialmente, lo que seguro les dará una ventaja.

Esta propiedad era muy importante para el actor de ‘Salvados por la campana’, pues le perteneció durante años. Su decisión de vender el sitio la tomó después de comprar una mansión recién construida y mudarse a ella.

Su antigua casa fue construida 1929 y su diseño estuvo a cargo del inventor de vehículos blindados Peter Damm.

En el listado, disponible en la página web de Compass, la propiedad es descrita como “una legendaria finca histórica de estilo neoespañol de 1929 con impresionantes vistas panorámicas. Una obra maestra del neoespañol, ‘Lorelei’ es una fusión excepcional de arquitectura atemporal, grandeza de la era de Hollywood y lujo moderno.

La casa principal tiene una extensión de 7,711 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su diseño, el listado destaca que “ofrece privacidad, historia y sofisticación inigualables”. Del interior se tiene que mencionar sus techos artesonados, paredes de yeso veneciano, suelos de mármol blanco y negro, puetas arqueadas, grandes ventanas y otros detalles sumamente atractivos.

Se cree que sus actuales propietarios se encargaron de hacer algunas reformas al sitio luego de comprársela a López, por lo que aún se mantiene en buen estado pese haberse construido hace décadas.

