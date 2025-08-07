Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca, anunció Trump

El presidente Donald Trump, anunció este jueves que recibirá el 8 de agosto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para que firmen un acuerdo de paz, que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

“Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha causado la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘TRUMP'”, escribió hoy el mandatario republicano en su plataforma, Truth Social.

“Impulsar las oportunidades económicas”

De acuerdo con Trump, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, también firmarán con Estados Unidos acuerdos bilaterales para impulsar “las oportunidades económicas y así aprovechar al máximo el potencial de la región del Cáucaso Sur”.

“El viernes será un día histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo entero”, concluyó el jefe de Estado de EE.UU.

Según la prensa estadounidense, los tres líderes emitirán una declaración conjunta el 8 de agosto a las 16:00 horas locales ET (20.00 GMT).

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Foto: Valery Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Trump busca la paz en Ucrania

Este acuerdo de paz se produce en un momento en el que Trump también intenta lograr acuerdos de paz en Oriente Medio y en Ucrania.

Desde hace años, uno de los objetivos de Trump es ser premiado con el Nobel de la Paz.

El conflicto entre ambas naciones estalló en 1988, cuando aún no se había desintegrado la Unión Soviética (1991), por lo que la reunión ha causado una gran expectación en ambos pueblos.

Expertos azerbaiyanos y armenios dan gran importancia a la reunión en Estados Unidos, pero se mantienen cautelosos ante la posibilidad de la firma del acuerdo, cuyos términos ya han sido consensuados por las partes.

