Cuánto recibe en promedio al mes alguien que se jubila a los 67 años

Millones de personas en Estados Unidos dependen de los pagos del Seguro Social como una fuente clave de ingresos al jubilarse. Pero ¿cuánto dinero reciben realmente al mes quienes se retiran a los 67 años? La cifra puede sorprender a más de uno.

Según el Suplemento Estadístico del Seguro Social 2025, el promedio mensual que recibe un trabajador retirado de 67 años es de $1,929.73 dólares, lo que representa un ingreso anual de $23,157 dólares.

Este monto ya incluye el ajuste por costo de vida (COLA, por su siglas en inglés) correspondiente, que técnicamente entra en vigor en diciembre de 2024, pero se refleja en los pagos de enero de 2025.

Aunque este número sirve como referencia, es importante recordar que se trata de un promedio general.

La cifra incluye a muchas personas que optaron por empezar a cobrar sus beneficios antes de cumplir la edad plena de jubilación, lo cual reduce el monto mensual que reciben.

Por el contrario, quienes deciden retrasar su solicitud pueden obtener sumas mucho más altas.

De hecho, algunos jubilados de 67 años reciben más de $4,000 dólares al mes, mientras que otros apenas superan los $1,000 dólares, dependiendo de varios factores.

Entre los más relevantes están:

-La edad en la que comienzas a recibir los beneficios, ya que cuanto antes lo hagas, menor será el pago mensual.

-El promedio de ingresos a lo largo de tu carrera laboral, que determina el monto base de tu pensión.

Aunque el Seguro Social no está diseñado para cubrir el 100% de los gastos de una persona jubilada, representa una base económica importante para millones de estadounidenses.

Por eso, es fundamental planear con anticipación y considerar otras formas de ahorro para el retiro.

“Algunas personas se sorprenderán al saber cuánto reciben realmente los jubilados. Pero hay que recordar que el monto depende de cada historia laboral y del momento en que se decida comenzar a cobrar los beneficios”, señala el informe.

Este tipo de información permite a los trabajadores acercarse al momento de su jubilación con una expectativa más realista y con mejores herramientas para planear su futuro financiero.

Sigue leyendo:

– Cuánto dinero podrías recibir del Seguro Social si te jubilas a los 62

– ¿Cómo evitar un embargo si tienes adeudos por un préstamo estudiantil?

– Primera ronda de pagos de agosto a jubilados se da en 7 días