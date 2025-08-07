Denise Richards fue captada con un moretón en el rostro tras denunciar a su exesposo de abuso

La actriz Denise Richards, de 54 años, quien hace unas semanas denunció a su exesposo Aaron Phypers por abuso físico y psicológico, nuevamente volvió a causar preocupación.

Este martes, la rubia fue captada con un moretón bajo el ojo y un corte en el mentón y, aunque Denise llevaba puesta una gorra para tratar de pasar desapercibida, las alarmas se encendieron de inmediato.

Sin embargo, de acuerdo con medios como TMZ y Page Six, una fuente anónima cercana a la actriz reveló que al parecer las marcas en su rostro son resultado de un procedimiento cosmético.

“No es un ojo morado”, afirmó la fuente. “Es iluminación y sombras. También se sometió a microagujas con PRP”, (una técnica estética donde se usa plasma rico en plaquetas para rejuvenecer la piel).

Según el portal Healthline, este procedimiento se usa para tratar cicatrices, arrugas e hiperpigmentación, pero puede dejar la piel con marcas temporales, enrojecimiento o zonas oscuras durante el proceso de curación.

Aun así, la preocupación no es del todo infundada. Hace apenas unos días, Denise protagonizó otro episodio polémico cuando se presentó sin aviso en la casa de Calabasas donde vive actualmente Phypers con sus padres y su hermano, intentando recoger sin previo aviso a uno de sus perros.

El problema es que la exesposa de Charlie Sheen tiene una orden de restricción temporal contra su ex, precisamente por las acusaciones de violencia doméstica que presentó.

El Departamento del Sheriff de Lost Hills confirmó que las autoridades “no tenían ninguna prueba de que se hubiera cometido un delito“, por lo que la visita no pasó a mayores.

Los documentos oficiales de la demanda de Richards contra Phypers indican que él “abusó repetidamente” de ella durante sus seis años de matrimonio.

“Aaron me estrangulaba violentamente con frecuencia, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba los brazos con fuerza, me daba bofetadas en la cara y la cabeza, amenazaba con matarme y me sujetaba con la rodilla en la espalda“, aseguró Richards.

“Aaron amenazaba con frecuencia con ‘romperme la mandíbula’, lloraba, me rogaba que me quedara y prometía ayuda, pero nada de esto ocurrió”, continuó la actriz, asegurando que Phypers, supuestamente, le había causado al menos “tres conmociones cerebrales”.

