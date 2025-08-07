Domenec Torrent quiere acabar con la sequía de títulos de Rayados

Rayados de Monterrey buscará sumar una contundente victoria este jueves ante Charlotte en la Leagues Cup para poder demostrar el trabajo que han venido realizando de desarrollo profesional bajo las órdenes de Domenec Torrent, por lo que el propio entrenador se mostró enfocado en poder cumplir sus objetivos con el club tanto en esta competencia binacional como en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa el entrenador reconoció que el equipo no se ha encontrado en sus mejores momentos durante estos últimos años y tienen tiempo sin ganar un título, por lo que espera poder cambiar esta historia en un corto plazo con la obtención de algún trofeo que demuestra el crecimiento que han registrado desde que tomó el mando del banquillo.

Es importante resaltar que el último título que conquistó Rayados de Monterrey en la Liga MX fue en el torneo Apertura 2019, mientras que los regiomontanos también se quedaron con la Concachampions en el 2021; desde ese año no han podido alzar nuevamente un trofeo de campeón.

“El tema es que lo podíamos hacer mejor, me gustaría que los periodistas mexicanos estuvieran aquí y vieran las dificultades que tenemos en el día a día, todos los clubes mexicanos. Como somos Rayados, queremos ganar todo, entiendo que los directivos lo quieren ganar todo, los aficionados también, pero me parece que hace tiempo que no ganamos cosas, es un proceso, estamos para competir todo lo que se nos presente, no logramos el objetivo de clasificar, pero lo podíamos hacer mejor, tenemos que aprender que lo podíamos hacer mejor”, expresó.

Torrent también habló sobre el desconocimiento que existe actualmente con el nivel dentro de la Major League Soccer (MLS), asegurando que tiene más nivel del que se cree; a pesar de esto reconoció que todavía siguen siendo equipos de transiciones y es por ese motivo que siguen trabajando para poder tener un mayor nivel competitivo al momento de saltar al terreno de juego.

“Los equipos americanos son de transiciones, en espacios abiertos te castigan, no es fácil jugar en diferentes superficies, pero somos Rayados de Monterrey y solo vale ganar, en el futbol también compiten los rivales y en el desconocimiento de la MLS, creen que vienes aquí y vas a ganar todo. Tenemos que aprender y el año pasado volvemos aquí, sabemos cómo será la competencia y que ellos parten con ventajas. Nos tendremos que adaptar a todo, sabemos dónde podemos mejorar y lo vamos a entrenar”, agregó.

Para finalizar, el entrenador de Rayados decidió quejarse nuevamente del formato de la Leagues Cup al considerar que es fundamental que todas las personas que se encargan de este torneo deben trabajar en mejorar la forma en la que se compite; esto al ver que la mayoría de los equipos quedan eliminados tras el tercer partido y afecta principalmente en su retorno a la Liga MX.

“Han armado una competición que es para pensárselo, muchos equipos al tercer partido no nos jugamos nada, es para reflexionarlo. La línea es tan delgada y hemos hecho autocrítica y no solo nosotros, muchos equipos importantes, América, Chivas, nos sobra el tercer partido, nos han quitado tiempo de entrenamiento. No hemos podido entrenar bien, nuestro equipo tiene 10 partidos jugados, y no es excusa, es una realidad y el partido que nos importa es León y mañana habrá cambios y supongo que la mayoría hará cambios. Habrá que reflexionar sobre el formato”, concluyó el estratega.

