Eddie Hearn está trabajando para que Jake Paul enfrente a Anthony Joshua

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, aseguró que existen amplias posibilidades de que se lleve a cabo un enfrentamiento entre el británico Anthony Joshua y el estadounidense Jake Paul; esto en medio de una serie de conversaciones que han iniciado para poder llegar a un acuerdo en el que se puedan establecer una fecha, sede y el dinero que ganarían cada uno de estos peleadores.

Estas declaraciones las realizó el titular de Matchroom Boxing durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde destacó que las posibilidades para poder llevar a cabo este interesante combate están en un 50-50; asimismo sostuvo que esta sería una gran oportunidad para el antiguo campeón mundial de los pesos pesados para demostrar su capacidad ofensiva y ponerle fin a la carrera de youtuber norteamericano.

“Esto es muy real. Tuve una buena charla de aproximadamente una hora con Nakisa (Bidarian el 30 de julio) y ahora creo que ellos realmente quieren la pelea. De verdad lo creo”, expresó.

Este enfrentamiento sería un gran atractivo para los amantes del boxeo, aunque cuenta con amplias diferencias debido a que Joshua posee una pegada que lo consolidó como uno de los mejores pesos pesados de los últimos años; por su parte, la carrera de Paul ha estado inmersa en una serie de críticas por los contrincantes a los que ha enfrentado en búsqueda de forjar su legado en este deporte.

“Nakisa fue muy honesto y está preocupado por la pelea, pero Jake realmente cree que puede ganarla o al menos ser competitivo. Y ahora, debido a la magnitud de la pelea, me lleva a creer que hay una muy buena posibilidad de que ocurra. Si tuviera que calificar esa posibilidad, diría que es 50:50. Fue una conversación muy positiva y esperamos que continúe en las próximas semanas. Si realmente la quieren, sucederá”, resaltó.

“No habría tanta diferencia. Jake sería un peso pesado esa noche”, concluyó Hearn al destacar que no existirá gran diferencia en cuanto a los pesos si estos dos pelean debido a que el último enfrentamiento de Paul contra Julio César Chávez Jr. lo realizó en la división de peso crucero (200 libras).

Recordemos que hace unos días el pugilista estadounidense anunció la contratación de un nuevo abogado para poder tomar acciones contra las personas que lo acusan de arreglar cada uno de los combates en los que ha participado para poder alcanzar la victoria y así seguir sumando triunfos a su registro como peleador.

“El Sr. Paul me ha contratado para reclamar una indemnización por los daños sufridos. Si alguien usa su discurso público para perjudicarlo a él y al deporte con mentiras, habrá consecuencias”, expresó Alex Spiro, el nuevo abogado del youtuber.

