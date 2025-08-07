Hermano del exportero de Chivas Luis Ernesto Míchel es fichado por el Real Madrid para el staff de Xabi Alonso

El segundo entrenador del Real Madrid es argentino y su coach para temas físicos se formó prácticamente en la MLS. Al variopinto cuerpo técnico de Xabi Alonso ahora se sumará un mexicano. Se trata de Oscar Míchel Vergara.

De acuerdo con la cadena ESPN, el mexicano de 32 años fue una petición expresa de Xabi Alonso. Su trabajo en el Real Madrid Femenino los últimos tres años fue la razón por la que escaló al primer equipo masculino.

Se desempeñará en lo que mejor sabe hacer, análisis táctico de video. El mexicano tiene seis años trabajando con la entidad merengue y es hermano del exportero de las Chivas del Guadalajara y la selección de México, Luis Ernesto Míchel.

“Este año la idea era que Óscar Míchel continuara en el Femenino o se uniera al Juvenil A de Julián López de Lerma, pero ha sido llamado por Xabi Alonso para enrolarse en el primer equipo. Así, el técnico tolosarra estira su apuesta por el video y el análisis táctico dentro de su staff”, reveló la fuente a ESPN.

Vergara será analista táctico de video, una función clave en el proyecto de Xabi Alonso, quien busca optimizar el rendimiento del equipo a través del estudio detallado de partidos y entrenamientos.

Años atrás, Óscar intentó ser futbolista, pero una lesión de rodilla truncó su carrera en la segunda división mexicana. Esto ocasionó que se formara para ser entrenador.

Estudió en la Universidad de Guadalajara y luego en Europa, obteniendo las licencias A y B. Posteriormente, completó un máster en Dirección de Fútbol en la Universidad Europea del Real Madrid.

Luego de los estudios, empezó su camino en España con equipos como el Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y Getafe B. En 2019 fue fichado por el Real Madrid para integrarse al departamento de análisis de la cantera.

Durante tres años trabajó con el equipo femenil del club como analista táctico de video. Hasta este 2025 que Xabi Alonso decidió incorporarlo a su cuerpo técnico.



