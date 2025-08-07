Hijo de Ninel Conde vive gran momento con el tenista Rafael Nadal

Mientras la actriz y cantante Ninel Conde se encuentra participando y dando de qué hablar en la tercera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, su hijo Emmanuel está viviendo unas vacaciones de ensueño. El pequeño se encuentra en España junto a su papá, Giovanni Medina, y acaba de tener una experiencia sumamente especial.

Fue el propio Giovanni Medina quien a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotos y un video en los que reveló que el pequeño pudo conocer nada más y nada menos que al tenista Rafael Nadal, ídolo de Emmanuel.

“Gracias Rafael Nadal sin duda el mejor forma a los mejores. Inolvidable y motivador para Emmanuel“, escribió el empresario en la fotografía donde aparecen posando muy sonrientes el niño de 10 años y el tenista.

Además de la foto del recuerdo, Rafa Nadal se tomó el tiempo de firmar una pelota de tenis para Emmanuel. El español también tuvo este inolvidable gesto con el pequeño a quien le escribió: “Para mi amigo Emmanuel con cariño”.

Como era de esperarse, la reacción de los fans fue inmediata y raídamente la publicación se llenó de toda clase de comentarios de ternura y admiración.

“Amo la cara de felicidad de Emmanuel”, “La sonrisa de Emmanuel no tiene precio”, “Ya me imagino lo feliz que estaba” y “Qué maravilla, quién dice que los sueños no se cumplen”, fueron algunos de los mensajes.

