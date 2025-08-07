Hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ habría sido retenido en el aeropuerto de España por viajar solo

Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, aparentemente vivió un momento de tensión hace unos días en el aeropuerto e España.

Según contó la periodista Rosario Murrieta en el programa ‘Ventaneando’, el joven de 14 años viajaba solo desde Estados Unidos rumbo a España, por lo que cuando arribó al aeropuerto de Madrid-Barajas, las autoridades lo retuvieron.

Debido a que viajaba sin ninguno de sus padres, las autoridades lo retuvieron unas horas en lo que comprobaban su identidad y analizaban sus documentos legales.

“Resulta ser que el niño sí viajó a España sólo y que se encontró con una situación verdaderamente tensa cuando llegó al aeropuerto de Madrid, de Barajas“, inició diciendo Rosario.

Por ello, Andrea tuvo que vivir un momento incómodo cuando lo cuestionaron de quién era hijo, si era ciudadano español y el motivo de su viaje, entre otras cosas. Su destino era, hasta donde se informa, la casa de su padre para posteriormente asistir a un campamento de verano en Burgos.

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban, de quién era hijo, cómo viajó sólo, si era español, entre qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento“, agregó Murrieta.

Cabe señalar que por el momento, Paulina Rubio, quien tiene una orden de presentación en aquel país, no se ha proclamado al respecto. Se sabe que este miércoles la ex Timbiriche tenía una audiencia en Miami para este caso, pero no se presentó.

Los reportes indican que “Colate” solicitó el apoyo del juzgado luego de que la mexicana no cumpliera con la solicitud de llevar a Andrea a España para que asistiera al campamento de verano, donde supuestamente tratarían su salud mental.

