Paulina Rubio pierde batalla legal con Colate por la custodia temporal de su hijo

Luego de años de dramas, demandas cruzadas y mucha tensión en los tribunales, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, acaba de ganar a su expareja, la cantante Paulina Rubio, la custodia temporal de su hijo Andrea Nicolás, de 14 años.

De acuerdo con la revista People, una jueza de Estados Unidos decidió autorizar que el joven pueda viajar a España junto a su papá. Una decisión que, por supuesto, no le cayó nada bien a la “Chica Dorada”.

Todo se remonta al 5 de junio, fecha de la graduación de Nico (como le dicen de cariño). A partir de ese día, según Paulina, el niño no volvió a su casa. De hecho, asegura que Colate lo “retuvo contra su voluntad”, y lo acusó de manipular al adolescente para llevárselo a vivir a España. Alarmada, interpuso una demanda en la Corte de Florida a inicios de julio, solicitando que su hijo no pudiera ver más a su padre.

Pero Colate no se quedó callado. Según declaró a medios españoles, él sí llevó al niño de vuelta a casa de Paulina cuando le correspondía, pero ella no estaba. Y no solo eso, también reveló un episodio preocupante ocurrido en mayo, cuando Paulina presuntamente le arrebató el celular al menor y lo habría agredido. Según Colate, su hijo está pasando “probablemente por el peor momento de su vida”.

Tras analizar los argumentos de ambos, la justicia estadounidense se puso del lado de Colate, autorizando que padre e hijo viajen juntos a España, aunque sea temporalmente. Además, la jueza ordenó que Paulina, Colate y Nicolás continúen con terapia familiar para intentar resolver sus diferencias.

Cabe señalar que, aunque esta medida es temporal, es una nueva victoria para Colate en una disputa que lleva activa desde 2010, cuando se separaron. Desde entonces, el caso ha pasado por todo tipo de capítulos.

“Me encuentro muy bien, muy contento y muy feliz de estar aquí“, aseguró Colate, añadiendo que está alegre de poder disfrutar de las vacaciones en España con Nicolás, y reconociendo que la última demanda de Paulina por “secuestrar” a su hijo le parece algo “surrealista”.

Hasta ahora, Paulina Rubio ha preferido guardar silencio tras el fallo.

