Jen Pawol hará historia como la primera mujer umpire en las Grandes Ligas

Jen Pawol romperá una importante barrera este fin de semana cuando se convierta en la primera mujer en arbitrar juegos de temporada regular en las Grandes Ligas, durante la serie entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves.

Con 48 años y oriunda de Nueva Jersey, Pawol será parte del equipo de umpires en la doble jornada del sábado 9 de agosto en el Truist Park de Atlanta. Estará en las bases durante esos dos encuentros y, el domingo 10, se encargará de cantar bolas y strikes desde detrás del plato, según informó la MLB.

Este nuevo paso en su carrera se suma a otro logro reciente: en 2024, Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar juegos de entrenamiento primaveral en la MLB desde Ria Cortesio en 2007.

“Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del arduo trabajo, la dedicación y el amor por el juego de Jen”, declaró el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado oficial. “Estamos orgullosos del fuerte ejemplo que ha dado, particularmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a roles en el campo”.

Una trayectoria forjada en el deporte

Antes de vestir el uniforme de umpire, Pawol se destacó como atleta en West Milford High School, donde practicó fútbol y softbol durante tres temporadas. Posteriormente, obtuvo una beca deportiva en la Universidad de Hofstra, donde fue tres veces seleccionada en su conferencia. En 2001, también formó parte del equipo nacional femenino de béisbol de USA Baseball.

Entre 2010 y 2016, trabajó como árbitro en partidos de softbol universitario bajo la NCAA. Fue en 2015 cuando asistió a un campamento de prueba de umpires de la MLB, lo que le abrió las puertas a su carrera profesional.

Al año siguiente, fue invitada a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida, y luego recibió una oferta para trabajar en la Liga de la Costa del Golfo, dando inicio formal a su camino en el béisbol profesional.

