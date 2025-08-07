Junior Caminero conectó su jonrón 30 y se une a Juan Soto y Albert Pujols en un selecto club

El ascenso meteórico de Junior Caminero continúa marcando hitos en las Grandes Ligas. En una destacada actuación contra Los Angeles Angels, el joven dominicano no solo brilló con el bate, sino que selló un logro histórico al conectar su jonrón número 30 de la temporada.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ.

Este impresionante hito lo catapultó a un selecto grupo de leyendas del béisbol dominicano. Pues con apenas 22 años, Caminero ha demostrado un poder formidable que lo ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de su equipo.

Su capacidad para mandar la pelota fuera del parque de manera consistente lo ha colocado en una categoría de élite, reservada solo para los talentos más precoces.

Un logro que lo pone al lado de leyendas

Al alcanzar la marca de 30 cuadrangulares, Junior Caminero se unió a un club extremadamente exclusivo de la historia del béisbol dominicano. Ahora comparte el podio con Albert Pujols y Juan Soto como los únicos jugadores de su país en lograr 30 o más jonrones en una temporada con 22 años o menos.

Soto logró esta hazaña en 2019 cuando conectó 34 cuadrangulares en una temporada que inició con apenas 20 años. Mientras que Albert Pujols hizo lo propio en 2001 al conectar 37 vuelacercas en una campaña que arrancó con 21 años cumplidos.

La hazaña de Caminero es un testimonio de su talento puro y su rápida adaptación al más alto nivel del deporte. Su nombre ahora se pronuncia junto al de dos de los bateadores más icónicos y dominantes que ha dado la República Dominicana, lo que presagia una carrera con un potencial ilimitado.

Tras su histórico batazo, el pelotero compartió sus sentimientos, mostrando humildad y gratitud por el camino recorrido y el momento que está viviendo.

“Estoy muy feliz. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad“, declaró Caminero, visiblemente emocionado.

También expresó su agradecimiento a quienes lo han apoyado: “Gracias a la organización y a mi familia por el apoyo que me han dado. “Nunca me imaginé que iba a estar aquí tan rápido. Es un sueño hecho realidad“, concluyó el joven pelotero.

La llegada tan rápida de este éxito parece haber sorprendido incluso al propio jugador, que no esperaba alcanzar la cima tan pronto. El logro de Junior Caminero no solo es un punto brillante en su temporada, sino un hito que lo posiciona como una de las futuras superestrellas del béisbol.

Sigue leyendo:

Dos jonrones protagonizaron primer Speedway Classic de MLB [Video]

Yankees reciben buenas noticias: Dominicano Luis Gil vuelve a la acción este domingo ante Marlins