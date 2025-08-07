Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025: Dembélé y Lamine Yamal lideran una edición histórica sin Messi ni Cristiano
La gala del Balón de Oro 2025 se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París, Francia
Con la ausencia de grandes históricos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o el lesionado Rodri, la edición 2025 del Balón de Oro promete renovación total. Dos nombres destacan entre los 30 finalistas revelados este jueves: el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal, principales favoritos a alzarse con el galardón.
La gala se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París, en una ceremonia donde también se entregarán los premios Kopa, Yashin, Mejor club del año y Mejor entrenador.
Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scott McTominay (Nápoles)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (FC Barcelona)
- Raphinha (FC Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (LIverpool)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
Nominados al Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Pau Cubarsí (España, Barcelona)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Dean Huijsen (Países Bajos, Real Madrid)
- Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)
- Estevao (Brasil, Chelsea)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal)
- Rodrigo Mora (Portugal, Porto)
- Joao Neves (Portugal, PSG)
- Kenan Yildiz (Turquía, Juventus)
Nominados al Trofeo Yashin masculino (mejor portero)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
- David Raya (España, Arsenal)
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
- Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia, Lille)
- Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza, Inter Milan)
Balón de Oro femenino – Clubes destacados
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Sofia Cantore (Washington Spirit)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current )
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Gilleri (Juventus)
- Esther González (Gotham)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Lindsey Heaps (Olympique de Lyon)
- Chloe Kelly (Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (París FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (FC Barcelona)
- Alexia Putellas (FC Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Trofeo Kopa femenino
- Vicky López (España, Barcelona)
- Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
- Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
- Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)
- Michlle Agyemang (Inglaterra, Arsenal)
Trofeo Yashin femenino
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)
- Daphne va Domselaar (Países Bajos, Arsenal)
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham)
Mejor club del año
- París Saint-Germain
- Barcelona
- Arsenal
- Chelsea
- Liverpool
- Botafogo
Trofeo Cruyff al mejor entrenador o entrenadora
Categoría masculina
- Luis Enrique (España, PSG)
- Hansi Flick (Alemania, Barcelona)
- Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
- Antonio Conte (Italia, Nápoles)
- Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)
Categoría femenina
- Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)
- Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
- Sarina Wiegman (Países Bajos, selección de Inglaterra)
- Arthur Elias (Selección de Brasil)
- Justine Madugu (Selección de Nigeria)
