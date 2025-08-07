María Becerra comparte su lucha tras un complicado embarazo ectópico

La cantante María Becerra, el pasado mes de abril, vivió una complicada situación debido a que atravesó un segundo embarazo ectópico que además puso en riesgo su vida. No fue hasta esta semana cuando dio una entrevista para mencionar lo complicado que ha sido todo desde septiembre del año pasado, cuando ha intentado convertirse en madre y su cuerpo reacciona de una manera completamente distinta.

A través de un comunicado, informaron que la situación se “derivó en una hemorragia interna” y tuvo que permanecer hospitalizada para que los especialistas en el área de la salud la evaluaran. Después de haber transcurrido tantos meses, ya aclaró que siente que ahora ve las cosas con una perspectiva muy distinta a la que tenía antes, ya que su estado de salud era bastante delicado.

“Es algo tremendo. Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cuando logras salir de eso… Yo vi la vida de una manera completamente diferente. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, dijo en una entrevista para Perros de la Calle (Urbana Play).

La cantante de raíces argentinas mencionó que ahora aprecia mejor todo lo que tiene que ver con estar bien. Y aunque es algo tan sencillo, en muchas oportunidades no se ve ni se aprecia como se debería. Recordó cuando no podía respirar por sí misma, mientras que para poder ir al baño dependía de una persona que la ayudara y hoy agradece poder hacer las cosas ella misma.

“Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia; algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador… algo tan básico como respirar sola. Pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida. Las valoras un montón“, añadió sobre su vida.

El pasado mes de abril compartieron un comunicado para mencionar lo que había ocurrido con la cantante debido a que existían muchas especulaciones y no se conocía la razón de su hospitalización de emergencia. Por esa circunstancia, tuvo que cancelar varios conciertos para tener una pronta recuperación: “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”.

Sigue leyendo:

· Preocupación por María Becerra: hospitalizada tras emergencia médica

· María Becerra agradece por “segunda oportunidad de vida” tras sufrir un embarazo ectópico

· María Becerra cancela conciertos tras sufrir segundo embarazo ectópico