NY Red Bulls quedó fuera de la Leagues Cup tras vencer en penales al FC Juárez

El New York Red Bulls consiguió el triunfo en la tanda de penales, tras igualar 1-1 ante FC Juárez, pero de igual manera se despidió de la Leagues Cup 2025.

En un encuentro disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, los locales superaron 5-3 desde los tiros penales al equipo mexicano, pero no fue suficiente para avanza en el torneo.

Con seis puntos producto de una victoria y dos empatadas, mas el punto extra por la victoria en penales de hoy, New York Red Bulls terminó en el octavo puesto de la tabla que agrupa a los equipos de la MLS.

No pudieron imponer su ritmo

Los primeros 45 minutos estuvieron caracterizados por la falta de claridad en el último tercio tanto para los dirigidos por Martín Varini como los de Sandro Schwarz.

No obstante, Dylan Nealis logró romper el maleficio y mandar a la escuadra neoyorquina adelante en el marcador.

Tan solo dos minutos después de que comenzara la segunda mitad, el lateral derecho estadounidense aprovechó un tiro libre a favor de los Red Bulls para colgar el 1-0.

Marcelo Morales fue el encargado en mandar un venenoso centro al área y ante la incredulidad de la zaga de Bravos, Nealis mandó a guardar la pelota en el arco de Sebastián Jurado.

Los Bravos no bajaron los brazos y siguieron atacando la portería del guardameta estadounidense. Fue finalmente al minuto 87 cuando Jairo Torres logró combinarse con el delantero colombiano Óscar Estupiñán, quien se vistió de héroe al fulminar la portería de los Red Bulls con un potente cabezazo y mandar todo a los penales.

En los penales se impusieron los locales

Los New York Red Bulls comenzaron la tanda de penales con el gol de Eric Choupo-Moting, a los que se sumaron los de Elie, Morales, Parker y Forsberg.

Por su parte, Estupiñán, García y Fulgencio anotaron para el FC Juárez.

Finalmente, Rodolfo Pizarro vio su penal atajado por Marcucci en dos ocasiones y selló la victoria del New York Red Bulls y la eliminación de ambos equipos.

