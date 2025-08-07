Pelea de pareja de modelos: uno de ellos murió apuñalado en Nueva York

Donald Zieben Hood (40) y su esposo Jacob Zieben-Hood (34) tuvieron una dantesca pelea en medio de su separación que terminó con la muerte del menor de ellos apuñalado en su hogar en Harlem (NYC), al lado de una iglesia cristiana, la semana pasada.

Nadie ha sido acusado por la muerte y no está claro quién causó las heridas de Jacob, que incluso pueden haber sido auto infligidas, según NYPD. La pareja –ambos modelos, influencers y apasionados del fitness– sumaba nueve denuncias de violencia doméstica que documentaban el patrón de violencia de Donald contra su esposo desde 2022, según la fiscalía de Manhattan. Sólo este año Donald ya había sido arrestado dos veces por presuntos ataques a Jacob y tenía cita en la corte el 28 de agosto.

Ahora Donald fue detenido sin derecho a fianza tras ser procesado por robo, desacato criminal y posesión de armas, acusado de desafiar una orden de alejamiento que le ordenaba mantenerse alejado del apartamento de Harlem donde la policía encontró a Jacob muerto en el baño la madrugada del viernes.

Al parecer, mientras Jacob estaba gravemente herido, sangrando por una pierna, llamó desesperadamente a su padre para contarle lo que estaba sucediendo; e incluso le envió por mensaje de texto una foto de lo que probablemente era la lesión de arma blanca mortal, detalló Daily News.

La víctima dijo que Donald tenía un cuchillo y no lo dejaba salir del apartamento, según la fiscalía. El padre incluso afirmó escucharlo insultando a su hijo durante la llamada telefónica.

Los nuevos detalles sobre la agonizante muerte de Jacob muestran, según la fiscalía, que las órdenes judiciales y la intervención policial no fueron suficientes para salvar a la víctima de un final violento en su hogar en W. 138th St., cerca de Frederick Douglass Blvd., vecino a la Iglesia Cristiana Victory Tabernacle Seventh Day.

“El padre de la víctima escuchó la voz del acusado de fondo gritándole e insultándolo”, declaró un fiscal adjunto de Manhattan en el tribunal el domingo por la noche. Horas después, la víctima “estaba desplomada en el suelo cubierta de sangre, con cortes en la cabeza y múltiples puñaladas en la parte posterior de la pierna, incluyendo una puñalada en la pantorrilla que le atravesó el músculo”.

Los resultados de la autopsia determinarán si las heridas de arma blanca que lo mataron fueron accidentales, auto infligidas o un homicidio, informaron las autoridades.

Una larga noche

Según una denuncia penal, Donald declaró a la policía que él y Jacob tuvieron una pelea el jueves por la noche alrededor de las 7 p.m. Poco después Jacob envió una foto de la herida en la pierna a su padre.

Donald, por su parte, no llamó al 911 hasta casi nueve horas después, a las 4 a.m. del viernes, informando a los agentes que acudieron al lugar que Jacob lo había atacado.

En principio Donald no mencionó ninguna de las lesiones de la víctima, pero afirmó que él tenía una herida profunda y necesitaba atención médica. Los médicos descubrieron tres cortes en sus brazos que requirieron puntos de sutura. Su esposo, mientras tanto, estaba muerto desplomado en el baño, cubierto de sangre.

La fiscalía afirmó que una orden de protección le había prohibido a Donald estar en el apartamento o tener contacto con Jacob después de al menos dos ataques violentos en los últimos seis meses. Incluso él lo mencionó en su llamada a 911 la madrugada del viernes. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

El viernes la Policía de Nueva York arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de un presunto crimen pasional en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

A principios de julio un hombre de 73 años fue acusado como sospechoso de matar brutalmente a su esposa en su hogar en El Bronx (NYC). Previamente una mujer fue arrestada y acusada de balear fatalmente a su novio dentro de su casa en Long Island (NY).

A fines de junio Darian Ficklin fue acusado de dispararle mortalmente a su novia en Nueva Jersey y luego huir a Delaware. En mayo Lashawn Duffie fue sentenciado a entre 38 años de cárcel y cadena perpetua por matar brutalmente a su ex novia Sugerys Ramírez atándola a una silla y quemándola dentro de un apartamento que estaba ocupando de manera ilegal en Brooklyn (NYC).

A fines de abril Dwayne Valentine, asistente legal de 40 años, fue apuñalado mortalmente dentro de su apartamento en El Bronx (NYC) y su novia Cynthia Phillips (37) confesó el crimen, según NYPD. También ese mes Ramón Reyes fue acusado de apuñalar a muerte a su suegra y herir a su esposa en su apartamento en El Bronx (NYC) mientras los dos hijos pequeños de la pareja observaban. Y Justin Soriano fue condenado a 40 años de prisión por la muerte de su ex novia embarazada Shanice Young (31), quien fue baleada frente a sus dos hijas menores de edad en un ataque de celos en una calle de Harlem (NYC).

El pasado 1 de abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. En marzo Jessica Hoyle, maestra de 1er grado, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de su apartamento en El Bronx y su novio, sospechoso del crimen, se baleó a sí mismo cuando la policía de Nueva York intentó detenerlo dos días después.

Igualmente ese mes un joven de 25 años fue acusado de estrangular hasta la muerte a su pareja en su domicilio en Long Island (NY) en 2022 y dar información falsa al llamar a 911. Además un hombre fue acusado de matar a balazos a su novia e hijo de 11 años dentro de su hogar en Syracuse (NY).

Previamente Kaydene Martin fue acusada de matar a puñaladas a su novio Donald Nesbit (47), padre de tres de sus cuatro hijos, en un enfrentamiento en su edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn (NYC).

Días después Junior Pérez Díaz fue acusado de homicidio y secuestro, luego de que su ex novia residente en El Bronx fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers. Además Gustavo Juárez Pérez fue arrestado y acusado de homicidio y posesión de múltiples armas después de que la policía encontrara a su esposa muerta en la casa de la pareja en Nueva Jersey.

En febrero Duntrell R. Thomas fue acusado de golpear fatalmente a su pareja Cheray Jenkins (41), dejando cuatro huérfanos en Long Island (NY). Después de que su familia decidiera donar su corazón, hígado y ambos riñones salvaron las vidas de cuatro personas, según la organización sin fines de lucro LiveOnNY.

También ese mes un anciano de 73 años y su esposa fueron encontrados sin vida con heridas de bala en su casa en un tranquilo pueblo en Long Island (NY) en un homicidio-suicidio. Días antes Gabriel Sánchez (41) había matado a tiros a su novia Celina Ramos (32) en la calle de su casa en Bushwick (Brooklyn) antes de suicidarse con la misma arma al comenzar el día.

Igualmente en febrero Geovanni Otero (29), buscado como sospechoso de matar a su novia y enterrarla en un parque en Filadelfia, fue arrestado después de una persecución en automóvil en el condado Westchester de Nueva York.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda