Se hizo pasar por enfermera y atendió a más de 4,000 pacientes en Florida: Arrestada

Autumn Bardisa, de 29 años, fue detenida en Palm Coast, Florida, acusada de ejercer como enfermera durante más de un año sin contar con una licencia válida, atendiendo a 4,486 pacientes con una credencial robada.

La Oficina del Alguacil del Condado de Flagler informó que la mujer permaneció en su puesto hasta enero de 2025, cuando fue despedida por falsificar documentos y suplantar la identidad de otra profesional de la salud, reportó la agencia EFE.

Según la investigación, Bardisa ingresó al hospital bajo la categoría “education first”, que acredita estudios completos pero no licencia nacional. Posteriormente afirmó haber aprobado el examen correspondiente y presentó un número de registro que pertenecía a otra enfermera llamada también Autumn, pero con distinto apellido.

Al ser requerida para entregar el acta de matrimonio que justificara un supuesto cambio de nombre, nunca lo hizo.

La alerta final llegó cuando un compañero verificó su número de licencia y detectó la irregularidad, lo que llevó al hospital a confirmar el fraude.

Uno de los “más perturbadores”

El alguacil Rick Staly calificó el caso como “uno de los más perturbadores fraudes médicos” registrados en la zona.

“Esta mujer potencialmente puso en riesgo miles de vidas al hacerse pasar por alguien que no era y violar la confianza de los pacientes, sus familias, AdventHealth y toda una comunidad médica”, continuó Staly.

La investigación duró siete meses, en conjunto con el Departamento de Salud de Florida y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, e incluyó entrevistas con la enfermera cuya identidad supuestamente robó Bardisa.

El 5 de agosto, las autoridades emitieron una orden de captura contra Bardisa y la detuvieron en su residencia. Un video difundido por la Oficina del Sheriff muestra el momento en que los agentes se acercan a su vehículo para arrestarla, mientras ella vestía un uniforme médico de color azul.

Bardisa permanece en el centro de detención del condado con una fianza fijada en $70,000 dólares. Su audiencia judicial está programada para el 2 de septiembre.

Con información de EFE.

