Son Heung-Min se convierte en el fichaje más costoso de la MLS

El delantero surcoreano Son Heung-Min se unió a Los Ángeles Football Club en un traspaso récord para la Major League Soccer (MLS).

La llegada de Son a Estados Unidos se da tras una década en el Tottenham Hotspur, anunciaron ambos clubes el miércoles.

Los detalles financieros del traspaso no fueron revelados por ninguno de los equipos, pero The Athletic informó que LAFC pagó una cantidad cercana a los 26.5 millones de dólares por el jugador de 33 años.

Son Heung-Min is Black & Gold.



Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029. — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

Orgulloso de llegar a la MLS

Son asistió al partido de la Leagues Cup de LAFC contra Tigres de México en el BMO Stadium el martes por la noche. Observó desde una suite de lujo y hoy fue presentado en su nueva ‘casa’.

“Estoy increíblemente orgulloso de unirme al LAFC, un club con una gran ambición y en una de las ciudades deportivas más icónicas en el mundo”, acotó Son este día durante su presentación.

“Los Angeles tienen una rica historia de campeones, y estoy aquí para ayudar a escribir el próximo capítulo. Estoy emocionado por este nuevo desafío en la MLS. Vengo a L.A. a levantar trofeos y darlo todo por este equipo, esta ciudad y sus fanáticos. No puedo esperar por empezar”, agregó el delantero asiático.

Ready to make LA and our Korean community proud 🇰🇷 pic.twitter.com/2gCSpPbzuc — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

Gran trayectoria en Tottenham

Son, que se unió al Tottenham procedente del Bayer Leverkusen en 2015, llevó al club del norte de Londres a su primer trofeo en 17 años con una victoria 1-0 sobre el Manchester United en la Final de la Europa League en mayo.

El excapitán de los Spurs disputó 454 partidos con el equipo y marcó 173 goles, ganando la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2021-22, mientras ascendía a la prominencia global con su combinación de velocidad, habilidad para crear jugadas y destreza en la definición.

Cabe destacar que la semana pasada recibió una despedida memorable en Seúl durante el partido de exhibición del Tottenham contra el Newcastle, recibiendo un pasillo de honor de ambos equipos y saliendo entre lágrimas en la segunda mitad mientras casi 65 mil aficionados lo aclamaban.

It’s been a journey.



The ULTIMATE Heung-Min Son compilation! 🎬 pic.twitter.com/Xt0JdAZoVE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

