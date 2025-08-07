Trucos para evitar la pérdida de propiedades de la Flor de Jamaica, según una experta

La Hibiscus Sabdariffa más conocida como flor de Jamaica, es una planta rica en compuestos fitoquímicos como antocianinas, flavonoides, compuestos fenólicos y ácidos orgánicos. Los estudios científicos le atribuyen propiedades antidiabéticas, vasodilatadoras, antioxidante y antimicrobiana y una forma común de consumirla es en infusiones, sin embargo, hay una manera correcta de hacerlo para que no pierda sus beneficios.

La creadora de contenido, la ingeniera en alimentos Marian Zapién, en su cuenta de Instagram @ingedetusalimentos explica que hervir altas temperaturas la flor de Jamaica hace que disminuyan considerablemente sus propiedades antioxidantes. Aclara que se puede infusionar en agua caliente a 90° para que desprenda los nutrientes sin que pierdan las propiedades medicinales.

Zapién es una divulgadora de contenidos de alimentos y cómo ocurren algunos procesos de acuerdo a la ciencia. “Esta flor está llena de antioxidantes y ácidos orgánicos que ayudan a tu salud, pero el calor excesivo (como el de agua hirviendo a 100 °C) puede destruir muchos de estos compuestos. Lo ideal es usar agua muy caliente, alrededor de 90 °C, y dejarla reposar unos 30 minutos”.

Con este sencillo truco no solo obtendrás más sabor, mejor color, sino que conserva más propiedades. Sin embargo, advierte que “la pérdida de estos nutrientes no solo tiene que ver con hervir el agua o no, sino también con la relación de Jamaica y agua usada, así como el tiempo de extracción”.

Cuál es la forma correcta de cocinar la flor de Jamaica

La flor de Jamaica contiene flavonoides, vitamina C y ácidos grasos que le otorgan el gran poder medicinal. Crédito: Shutterstock

La flor de Jamaica es una planta medicinal que ha ganado popularidad por sus propiedades antidiabéticas, vasodilatadoras, antioxidante y antimicrobiana, por lo que se ha convertido en un aliado natural con respaldo científico.

Para aprovechar estos beneficios hay una manera correcta de cocinar que consiste en “preparar las flores de Jamaica en una proporción de 1 a 10, es decir, 10 g de flores por 100 ml de agua a 90 °C por 30 minutos, que es muy caliente, pero sin llegar al punto de ebullición, que obtiene la mayor capacidad antioxidante y las mejores características sensoriales del té”.

La flor de Jamaica se puede preparar con agua a temperaturas de 80 a 90 grados por 5 a 10 minutos o hervir el agua y luego agregar las flores.

También recuerda que Si una persona tiene una alimentación es balanceada, no pasa nada si la hierves de vez en cuando la flor de Jamaica, solo que si quieres aprovechar al máximo sus nutrientes, se debe ajustar la temperatura.

