Adamari López da consejos para mantener la intimidad tras ser padres

La relación de pareja cambia desde el momento en que tienen hijos, y esta vez en “Desiguales”, las conductoras debatieron un nuevo tema sobre qué hacer para poder tener ese momento de intimidad con su compañero sentimental mientras tienen a su pequeño en la misma casa. Mientras que a muchos les parece complejo, alguna de ellas considera que hay alternativas que se pueden implementar siempre y cuando ambos estén de acuerdo.

Adamari López expresó su perspectiva, y es que considera que siempre será necesario que las parejas rompan ese molde de la cotidianidad para no aburrirse. Este sería uno de los casos que ella podría considerar como algo que podría aumentar la pasión entre ambos por la adrenalina e intensidad que se generaría en ese momento.

“Una relación de pareja también tiene que tener esa espontaneidad de poder hacer, sin importar que haya visitas, los hijos o quien sea. Te callas, lo haces más calladito y lo disfrutas delicioso con tu pareja”, explicó durante una nueva emisión del talk show.

La presentadora de origen puertorriqueño aprovechó para dar algunas ideas que quizás las parejas podrían tomar en cuenta para ese momento de intimidad, sin tener que seguir buscando excusas para no evadir algo tan fundamental en las relaciones: “Te puedes ir al garaje, te puedes meter en el clóset, te puedes meter en el baño”.

Amara La Negra también es madre y, por ello, mencionó las cosas que se pueden hacer para estar a gusto con el compañero. Aconsejó que una de las alternativas sería encender algún equipo electrónico que haga ruido y, de esa manera, desviar la atención de aquellos que se encuentran en la casa, y básicamente se trata de los hijos: “Uno debe poder disfrutar con su pareja y estar en mute. Prende el radio, pon una película, métete a bañar, ahí rico con el vapor“.

Migbelis Castellanos es madre primeriza y mostró su rechazo ante las opciones que sus compañeras estaban dando, debido a que lo ve poco prudente, sabiendo que en cualquier momento la podrían escuchar en ese momento tan íntimo con su esposo: “Es muy incómodo saber que tú estás en tu casa, bajo el mismo techo, aunque tengas tu habitación bajo llave, (pero) tengas a tus hijos en una habitación de al lado y te puedan escuchar. Yo no me sentiría cómoda teniendo relaciones así“.

