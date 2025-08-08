Aprendió lenguaje de señas para incluir a sus suegros sordos en la boda: el video ya es viral

La boda de Zachary y Hallie Swain, celebrada en StoneWood Farms, Alabama, dejó un recuerdo que trasciende la celebración. Durante meses, el novio planeó una sorpresa para los padres de su novia, quienes son sordos: aprender el lenguaje de señas americano (ASL) para que pudieran comprender sus votos matrimoniales.

Con la ayuda del hermano de Hallie y del Centro de Acción para Sordos de Dallas, el novio practicó cada palabra y cada gesto. Su objetivo iba más allá del momento de la ceremonia, quería que la nueva familia que estaba formando creciera conectada y con un sentido pleno de inclusión.

Máxima emoción en el altar

Cuando llegó el momento de pronunciar sus votos, Zachary comenzó a signarlos en ASL. Paul y Gina, los padre de la novia, pudieron entender y vivir la escena directamente, sin traducciones. Hallie, conmovida hasta las lágrimas, observaba cómo cada palabra se transformaba en un mensaje visual lleno de afecto y compromiso.

“Cada palabra parecía salirle del corazón. No era solo romántico, era personal e intencional”, contó Hallie en una entrevista con People. “Lo que lo hizo aún más especial fue que mis padres no tenían ni idea. Ese momento capturó quién es Zach y me recordó por qué lo elegí”.

Al finalizar la ceremonia, Zachary entregó a sus suegros su certificado de ASL, un símbolo de respeto y conexión. La escena se selló con abrazos y una interpretación conjunta que dejó a los asistentes conmovidos. Además, los padres de Hallie estaban emocionados y convencidos de que su hija encontró al hombre correcto.

El gesto, que quedó registrado en video y se volvió viral, es un recordatorio de que el amor y la empatía pueden expresarse en muchos lenguajes. En este caso, las manos de un novio hablaron tanto como sus palabras, derribando barreras y construyendo puentes familiares que durarán toda la vida.