Levantó 319 libras con un dedo durante 10 segundos: récord mundial

El atleta chino Liu Weiqiang acaba de entrar a la historia del deporte de fuerza. En febrero logró levantar 144.72 kilogramos (319 libras) con un solo dedo durante 10 segundos, un reto que, ahora oficialmente, fue validado por el Libro Guinness de los Récords.

Este nuevo registro superó en más de seis kilogramos la marca anterior, que pertenecía a Egmond Molina, consolidando al joven de 29 años como una referencia en el mundo del levantamiento extremo.

Para realizar la proeza, Weiqiang utilizó un mosquetón conectado a un poste capaz de sostener seis discos: cuatro de 25 kilogramos y dos de 20 kilogramos, detalló Men’s Health.

Sujetó el mosquetón con el dedo medio de su mano izquierda, adoptó la postura de peso muerto y elevó la carga desde el suelo, controlando cada segundo del ascenso hasta bloquear y estabilizar el peso antes de bajarlo. Todo el movimiento duró cerca de 10 segundos, un lapso breve pero cargado de tensión física y mental.

El hombre expresó que su camino hacia los récords no fue planificado. “Simplemente, quería compartir mi proceso de entrenamiento en redes sociales”, afirmó. Empezó en una época en la que había pocos recursos y orientación en línea, pero su constancia lo llevó a transformar un pasatiempo en una colección de títulos mundiales.

Y aunque el deportista admitió que, al comenzar a trabajar, dedicó menos tiempo al entrenamiento y llegó a descuidarse, sus recientes hazañas le han devuelto la motivación y el disfrute por la práctica deportiva.

Este no es el primer logro del strongman chino. En 2023, Weiqiang sumó ocho títulos Guinness en distintas disciplinas de fuerza. Entre ellos, la dominada con mayor peso añadido (109.2 kilogramos), el fondo con mayor carga (154.2 kilogramos) y el muscle-up con anillas más pesado en una repetición (44.2 kilogramos extra).