Arancel a las importaciones de lingotes eleva el costo del oro a precios récord

La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de lingotes de oro provocó que se disparara el precio del metal este viernes en Nueva York, mientras los comerciantes ya preparan una reorganización de los flujos globales.

Esta situación atípica se desató luego que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) aclaró que la importación de lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas serán sujetos a la aplicación de aranceles recíprocos, promulgados por el presidente Donald Trump. Inicialmente, la industria había entendido que estarían exentos.

Como consecuencia, los futuros del oro en Nueva York, respaldados por estos lingotes, alcanzaron un máximo histórico, para sorpresa de los expertos de la industria. Sin embargo, la medida amenaza con interrumpir los envíos desde Suiza y otros centros clave de comercio y refinación, como Hong Kong y Londres, donde los precios ahora cotizan a un precio mucho más bajo respecto al mercado estadounidense.

Mientras tanto, los analistas se esfuerzan por comprender el alcance total y las consecuencias del fallo, incluyendo si se aplicarán estos aranceles a los lingotes de 400 onzas que sustentan el comercio en Londres, o bien, cuáles serán los gravámenes para los principales productores de oro. Sin embargo, los expertos señalaron que esta medida tiene tantas implicaciones que podría provocar impugnaciones legales.

“A largo plazo, la existencia de aranceles estadounidenses sobre productos de oro entregables plantea el papel de comercio de futuros en Estados Unidos”, declaró Joni Teves, estratega de UBS AG. “Hasta que se aclare la situación, prevemos que el mercado del oro y los mercados de metales preciosos en general se mantendrán muy nerviosos”.

Los mercados buscan alternativas para eludir los aranceles al oro

Para evitar los aranceles en Estados Unidos, si los precios en Londres y Nueva York se desfasan, las refinerías suizas podrían fundir los lingotes más grandes que se negocian en la capital del Reino Unido para que puedan entregarse contra contratos de futuros estadounidenses, y viceversa.

Al tiempo que en Estados Unidos, las importaciones mensuales de oro alcanzaron un máximo de 43 toneladas en enero de este año, cuando los comerciantes se apresuraron a enviar el metal a EEUU. antes del anuncio de la entrada en vigor de los aranceles.

Mientras tanto, los comerciantes de lingotes esperaban que los bloques de un kilogramo y 100 onzas de oro calificaran para una exención de los aranceles recíprocos de Trump. Sin embargo, el 31 de julio, la CBP aclaró que esos productos están clasificados bajo códigos aduaneros que cubren productos semiprocesados, sujetos a gravámenes.

El precio de los futuros del oro, por los cielos en Nueva York

El mes pasado, los futuros del cobre estadounidense se desplomaron después de que la Casa Blanca eximiera inesperadamente al metal refinado, la variedad más común de comercializar este metal, de recibir un arancel del 50%.

Pero la medida con el oro sí ha generado preocupaciones en los mercados extranjeros, quienes han decidido suspender los envíos de metal a EEUU. hasta que haya más claridad sobre los aranceles.

En cuanto al aumento de precio del oro, los contratos para entrega en diciembre subieron a una prima superior a los $100 dólares por onza, por encima del precio de referencia global al contado en Londres, ya que los inversores apuestan a que los aranceles obstaculizarán las importaciones.

