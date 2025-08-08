Brad Pitt invirtió $12 millones de dólares en una mansión de Hollywood Hills

Al mismo tiempo que se ha informado sobre la muerte de la madre de Brad Pitt, se ha confirmado que el actor decidió invertir $12 millones de dólares por una gran mansión en Hollywood Hills, California.

Pitt le compró la casa a Dave Keuning, conocido por ser el guitarrista de The Killers. Originalmente, el guitarrista y su esposa diseñadora de interiores esperaban recibir $14 millones de dólares.

La mansión logró venderse en un par de meses y aunque no es la cifra que esperaban, sí es una cifra superior a los $9.6 millones de dólares que la pareja pagó por la casa en 2021.

Pitt ahora incluye en su cartera de bienes raíces una residencia de estilo español que fue construida a finales de los años 80. Aunque su construcción data de hace décadas, el sitio se mantiene en buen estado, en parte gracias a las reformas que le hizo el guitarrista durante los años que fue su propietario.

Por los momentos se desconoce cuáles son las intenciones del actor con la casa, y es posible que la convierta en su residencia principal. Su actual hogar en Los Ángeles fue asaltado hace unas semanas.

La compra también podría ser su forma de celebrar el éxito de taquilla que fue ‘F1’, la película que protagonizó y produjo sobre la Fórmula 1.

Su nueva propiedad incluye una casa principal 8,300 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, se destacaba que sus interiores contaban “con techos abovedados, arcos escultóricos y vidrio de piso a techo que enmarca barriendo vistas del centro al océano”.

Pitt es un entusiasta de la arquitectura y de las remodelaciones, por lo que es probable que haya visto en esta propiedad una oportunidad de crear.

